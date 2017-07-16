Küçük’ün Yaşam Savaşı Sürüyor



Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi edilen Küçük’ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Küçük’ün üç gün süre ile uyutulacağı bilgisi verildi.Kıyıda oynarken suya düştü boğulma tehlikesi yaşadıGülent Küçük, 14 Temmuz günü ailesi ile birlikte gittiği Girne’de Karakum Halk Plajı’nda saat 19.00 sıralarında deniz kıyısında oynadığı sırada suya düşerek bol miktarda su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.Aile durumu fark eder etmez çocuklarını hastaneye götürdü.Gülent Küçük, götürüldüğü Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk tedavinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Küçük, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alındı.Havadis