KTSO: “Türkiye’nin Etkin Ve Filli Garantisinin Devamı Bizler İçin Vazgeçilmezdir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO) Başkanı Candan Avunduk, Türkiye’nin etkin ve filli garantisinin Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.



Avunduk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin 1974’de garantörlük hakkını kullanarak, mücahidin de desteğiyle Kıbrıs Türkünü özgürlüğüne, üzerinde güven içinde yaşayabileceği bir coğrafyaya kavuşturduğunu söyledi.



Avunduk, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı Kıbrıs Türk halkı için tarihi dönüm noktasıdır; Karanlıktan aydınlığa, esaretten özgürlüğe geçiştir” dedi.



Adadaki gerçekler doğrultusunda Kıbrıs’ta her iki tarafın da yararına olacak bir anlaşmaya varılmasını temenni ettiklerini belirten Avunduk, “Ancak kimse, varılacak herhangi bir antlaşmada Kıbrıs Türk Halkı’ndan Barış Harekatı ile ulaştığı güvenlik ve özgürlük ortamından vazgeçmesini ve kendisini sosyal ve ekonomik yönden çökertecek yaklaşımları kabul etmesini beklememelidir. Türkiye’nin etkin ve filli garantisinin devamı bizler için vazgeçilmezdir, yegane güven kaynağıdır” dedi.



Avunduk, Türk Silahlı Kuvvetleri, mücahitleri ve gazileri şükranla andıklarını kaydetti.



