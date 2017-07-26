KTÖS, AÖA İle LAÜ Arasında İmzalanan Protokolü Reddettiklerini Açıkladı

“AMAÇ AKADEMİK DEĞİL, AÖA’YI KAPATMAK İSTİYORLAR”

“AÖA’NIN KAPATILMASINA KARŞIYIZ…SÜRESİZ GREV DAHİL HER TÜRLÜ MÜCADELE VERİLECEK”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında imzalanan işbirliği protokolünün akademik ihtiyaçtan kaynaklanmadığını, “akademiyi kapatma” amacı taşıdığını savunarak, protokolü “şiddetle reddediklerini” açıkladı.

KTÖS, bugün sendika genel merkezinde, akademi öğrencilerinin de katılımıyla, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Sendika Başkanı Emel Tel, Genel Sekreter Şener Elcil ve akademi öğrencilerinden Desem Mullaaziz konuşma yaptı.

Protokolün, AÖA’nın LAÜ bünyesine katılarak süreç içinde kapatılmasını öngördüğünü savunan sendika yetkilileri, akademinin kapatılmasına karşı olduklarını, bunun önüne geçmek için süresiz grev de olmak üzere her türlü mücadelenin verileceğini söyledi.

ELCİL: “KAPATILMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI HARCAYACAĞIZ”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, sembol kurumlardan biri olan AÖA’nın, ülkenin 80 yıllık geçmişe sahip tek yüksek öğretim kurumu olduğunu ve uluslar arası tanınmışlığı bulunduğunu belirtti.

Akademinin, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesine, laik ve demokratik yapısına katkı koyduğunu dile getiren Elcil, “Akademi, toplumun asimile olmasına, Türkiye ile entegrasyona karşı olduğu için kapatılmak isteniyor” iddiasında bulundu.

“Kıbrıs Türk toplumunun varoluşuyla eşdeğer gördüğümüz kurumun kapatılmaması için her türlü çabayı harcayacağız” diyen Elcil, “Süresiz genel greve kadar gidecek bir sürecin başlangıcındayız” ifadelerini kullandı.

TEL: “HEDEF YOK ETMEK”

Basın açıklamasını okuyan KTÖS Başkanı Emel Tel, hükümetin, geçtiğimiz yıl Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmak için öğrenci almadığını, baskılar üzerine bu yöntemin işleyemeyeceğini anladığından, akademiyi bir üniversite bünyesine katarak yok etmeyi hedef olarak seçtiğini savundu.

Protokolün 17 Temmuz’da imzalandığını ancak gizlendiğini iddia eden Tel, “AÖA’yı LAÜ bünyesine katarak süreç içinde kapatılmasını getirecek olan bu protokolü şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.

Uygulamanın akademik ihtiyaçtan kaynaklanmadığını savunan Tel, “Türkiye’nin asimilasyon, entegrasyon politikalarının bir dayatması sonucu imzalanmıştır. Kıbrıslı olan her şeye düşman bir anlayışın ürünüdür ve Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durmasını engelleme ve kurumlarımızı ortadan kaldırmaya yönelik devam eden bir süreçtir” iddiasında bulundu.

LAÜ’ye de eleştiride bulunan Tel, üniversitenin “eğitimi değil parayı” ön planda tuttuğunu iddia etti.

LAÜ yönetiminin, üniversitenin yanındaki Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu ve etrafındaki 20 dönüm araziyi almak için girişim yapmasını eleştiren Tel, üniversite yönetimini TC elçiliğinin talimatlarıyla hareket etmekle suçladı.

Tel, “Bu üniversite yönetiminin geçmişte akademik personele yaptıkları saldırılar ve para kazanmayı akademik gelişmenin önünde tuttukları ile ilgili süreçleri uluslararası alana taşıyacağımızı vurgulamak isteriz” dedi.

İmzalanan protokolün Atatürk Öğretmen Akademisi’ne kazanç sağlamadığını ileri süren Tel, protokole imza koyan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan’ı istifaya davet etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılması girişiminin yeni olmadığını söyleyen Tel, “Bu okulun varlığı Kıbrıslı Türklerin toplumsal onuru ile ilgilidir” dedi.

Tel, bu girişimin bu dönemde başlatılmasının önümüzdeki akademik yılın eylemlerle açılacağının habercisi olduğunu söyledi.

MULLAAZİZ: “AKADEMİNİN KAPATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

AÖA öğrencisi Desem Mullaaziz, protokolün imzalanması konusunda kendilerine bilgi verilmediğini, LAÜ ile neden işbirliğine gidildiğini bilmediklerini belirtti.

Okulda eğitim almak üzere seçilen öğrencilerin nasıl seçildiğini soran Mullaaziz, akademinin kapatılmasına karşı olduklarını söyledi.

“Sayımızın az olması mücadelenin küçük olacağı anlamına gelmez” diyen Mullaaziz, akademinin kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.