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11 Temmuz 2017 Salı 13:25

KTÖS: “akıncı, Anastasiades Ve Bm Yetkilileri Kıbrıslılara Görüşme Sürecindeki Doğruları Aktarmalı Ve Güven Artırıcı Önlemleri Yürürlüğe Koymalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiades ve BM yetkililerinden, “görüşme sürecindeki doğruları Kıbrıslılara aktarmalarını ve güven artırıcı önlemleri yürürlüğe koymalarını” talep etti.

KTÖS: 'akıncı, Anastasiades Ve Bm Yetkilileri Kıbrıslılara Görüşme Sürecindeki Doğruları Aktarmalı Ve Güven Artırıcı Önlemleri Yürürlüğe Koymalı”
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 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiades ve BM yetkililerinden, “görüşme sürecindeki doğruları Kıbrıslılara aktarmalarını ve güven artırıcı önlemleri yürürlüğe koymalarını” talep etti.

Elcil yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili devam eden görüşme sürecinin kesintiye uğramasının, Kıbrıs’ın Kuzey ile Güney’inde bir çok kesimi  sevince boğduğunu kaydetti.

“Görüşme sürecinden sonra başlayan karşılıklı suçlama oyunlarının Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bölme ve ayrılığı kalıcılaştırmaya yönelik algı operasyonlarından başka bir şey olmadığını” savunan Elcil, aynı oyunun Annan Planı referandumu sonrası da yaşandığını kaydetti.

Barışı toplumların yaratabileceğini vurgulayan Elcil, “sınır, asker, mevzi, duvar, dikenli tellerin arkasından barış yaratılmayacağını” ifade etti. Elcil, “Barış, iki toplumun kaynaşması, her anlamda iş birliği yapması ve bir birine güven duyması ile olabilir” dedi.

Elcil,  “Kıbrıs Türk toplumunun sahipsiz olmadığını; ne yama,  ne de rehin olmak istediğini” de ekledi.

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