KTMMOB “Proje Yönetimi Ve Eurocodes Kapasite Artırımı” Projesi Kapanış Etkinliği Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB’nin) yürüttüğü “Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı” projesinin kapanış etkinliği yarın düzenleniyor.



KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin “Eğitimde Değişim ve Yenilik VI” hibe programı kapsamında yürütülen proje ile ilgili etkinlik yarın 18.30’da KTMMOB konferans salonunda başlayacak.



Açıklamada, Proje kapsamında 304 kişiye Proje Yönetimi Eğitimi verildiği, gerekli kriterleri sağlayan katılımcılara uluslararası geçerliliği olan PMP Sertifikası almalarına imkân yaratacak sınava katılabilmeleri için ileri eğitim olanağı sağlandığı belirtildi.



Programda yer alan EUROCODES Standartları ile ilgili eğitim süreci ve seminerin tamamlandığı, ülkede uygulanabilirliğine kılavuz olacak Eurocode Standartları El Kitapçığı’nın hazırlandığı ifade edildi.



Detaylı bilgilere KTMMOB Resmi Web Sitesi www.ktmmob.org ‘den ve/veya KTMMOB Resmi Facebook Sayfası www.facebook.com/ktmmob ve/veya 542 852 9090 numaralı telefondan erişilebilecek.