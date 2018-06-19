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KTHY’nin binaları 22 Haziran’da yeniden satışa çıkarılıyor

KTHY’nin binaları 22 Haziran’da yeniden satışa çıkarılıyor

19 Haziran 2018 Salı 08:37
KTHY’nin binaları 22 Haziran’da yeniden satışa çıkarılıyor

4.750 MİLYON STERLİN OLAN TABAN FİYAT 3 MİLYON 678 BİN STERLİN’E  ÇEKİLDİ

AÇIK ARTIRMAYA KATILACAKLAR ÖNCE DİVANA KAYIT YAPTIRACAK…

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları 22 Haziran Cuma günü üçüncü kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak. 

Açık artırmaya katılacakların divana kaydolmasından ardından saat 11.00’de açık artırmaya geçilecek.

Merkezi İhale Komisyonu tarafından 22 Mayıs’ta yapılan açık artırmaya hiçbir başvuru olmamıştı.

Bugün yapılan açıklamaya göre, 2 dönüm 1200 ayak kare büyüklüğündeki arazi, genel müdürlük ve yönetim binalarının satışı için ilk olarak belirlenen 5 milyon Sterlin taban fiyatı, daha sonra 4 milyon 750’a çekilmişti. 

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Üçüncü kez açık arttırmayla satışa arz edilen taşınmaz malın taban fiyatı, 1 milyon 72 bin Sterlin’lik düşüşle, 3 Milyon 678 Milyon Sterlin’e çekildi. 

Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Olgun Yetişmiş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, açık artırmanın Merkezi İhale Komisyonu Konferans Salonu’nda olacağını duyuru.

Yetişmiş, açık artırmaya katılacakların divana kayıt yaptıracağını, kayıtların 22 Haziran Cuma günü 10.00 ile 11.00 saatleri arasında olacağını açıkladı.

Yetişmiş, satışın ise 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bilgisini vererek, kayıt için kişilerden kimlik belgeleri, kurum ve kuruluşlardan da yetki belgelerinin talep edileceğini kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 19.06.2018 11:49
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