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Koopbank’ın Düzenlediği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yapıldı!

TÖRENE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT DE KATILDI

Koopbank’ın Düzenlediği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yapıldı!

TÖRENE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT DE KATILDI

25 Mayıs 2018 Cuma 08:19
Koopbank’ın Düzenlediği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yapıldı!


TÖRENE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT DE KATILDI
ÖZYİĞİT: “KOOPERATİFÇİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ANLAMINA GELİYOR”
Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) gerçekleştirdiği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması ödül töreni bugün Koopbank’ın yeni Genel Müdürlük Binası’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımı ile gerçekleşti.
Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman konuşma yaptı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapılan “Üret, Tanıt, Kazan” konulu ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik yarışmaya 130 ilkokul öğrencisi katıldı.
ATAMAN
Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman “üret tanıt kazan” konulu kompozisyon yarışmasında öğrencilerin ilginç ve dikkat çekici düşüncelerini paylaştıklarını söyleyerek, hayal güçlerinin güçlü olduğunu belirtti.
Kooperatifçiliğin eşitlik, adalet, demokrasi, dayanışmadan oluşan bir yapısı bulunduğunu dile getiren Ataman, kompozisyon yarışması ile farkındalık yaratmayı ve kooperatifçiliğin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.
Ataman yarışmada derece alan kompozisyonların içeriğine de yer verdiği konuşmasında, katkı koyan herkese teşekkür etti.

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ÖZYİĞİT
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kooperatifçiliğin ülke için öneminin büyük olduğunu söyleyerek, 60’lı yıllardan itibaren Kıbrıslı Türklerin ayakta kalabilmesinde büyük yeri olduğunu belirtti.
Özyiğit, kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma anlamına geldiğini söyleyerek, öğrencilerin hazırladığı eserlerin anlamlı ve güzel olduğunu kaydetti.
Ekonomik sıkıntıları aşmanın yolunun daha çok üretmek ve çalışmak olduğunu belirten Özyiğit, üretilenleri tanıtmak ve ülkeyi daha emin adımlarla geleceğe hazırlamak gerektiğini söyledi.
ÖDÜLLER
Yarışmada birinciliği TED Koleji’nden Bengisu Düzgün’ün “Işıklı Kumbara” , ikinciliği Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndan Gökçe Erden’in “Başarının verdiği mutluluk” ve üçüncülüğü ise Yakın Doğu İlkokulu’ndan Tansel Şık’ın “Çalış, Üret, Kazan” isimli kompozisyonu aldı.
Üç ilkokul öğrencisine mansiyon ödülünün verildiği yarışmada, dört öğrenci ise Koopbank Özel Ödülü’ne layık görüldü. Melis Erkmen (English School of Kyrenia), Ali Uyar (Polatpaşa İlkokulu) ve Meryem Aşan (Şehit Yalçın İlkokulu) mansiyon ödülü; Tuana Öztürk (TED Kuzey Kıbrıs Koleji), Leyli Babanazarova (Gelibolu İlkokulu), Fatma Şişik (Karaoğlanoğlu İlkokulu) ve Çağan Efe Kılıç (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) Koopbank Özel Ödülü aldı.
Ödül töreninde kompozisyon yarışmasına katılan tüm öğrencilere katılım sertifikasının yanı sıra anı hediyeleri verilirken, kazanan tüm okullara ve yarışmacılara plaket takdim edildi.
İlkokul öğrencilerinin üretim, tanıtım ve kazancı kompozisyonlarına yansıttığı yarışmada, üretim bilincinin ilkokullar arasında yerleşmesi hedeflendi.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 11:46
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KoopbankİLKOKULLARARASIKOMPOSİZYONYarışması
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