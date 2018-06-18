Konzervasyon ve Güçlendirme Çalışmaları Tamamlanan Ravelin (Akkule) Yarın Açılacak!



Mağusa Surlarının en önemli burçlarından Ravelin’de (Akkule) konzervasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı, açılışın yarın saat 18.30’da yapılacağı bildirildi.



Mağusa İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, “Bu adadan gelip geçen ve buraya emek, ter, kültür ve genlerini bırakan tüm medeniyetlerin bıraktığı herşey adada yaşayan tüm toplumların yani bizlerin ortak kültürel mirasıdır. Bu adanın ortak kültürel mirası onbinlerce yıllık ortak geçmişimizin ta kendisidir. Bunun yeni bir çatışma alanına değil, bizleri birleştirecek bir öğe olduğunu, işbirliğine ve barışa katkı yapacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı ve herkes açılışa davet edildi.Açıklamada, Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve AB temsilcilerine teşekkür edildi.