Kontrolü Kaybetti Su Sayaçlarına Vurarak Durabildi
Kızılbaş Bölgesi, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde meydana gelen kazada 27 yaşındaki Lamia Dikya, hafif yaralandı.
HA 966 plakalı salon araç ile Kızılbaş kilisesi çemberinden güney istikametine seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybeden 27 yaşındaki sürücü Lamia Dikya, yoldan çıkıp belediyeye ait su sayaçlarına çarparak durabildi.
Dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada hafif yaralanan sürücü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.