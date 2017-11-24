'Komutanın evi' Turizm Bakanlığı’na devredildi!

Mağusa’da Maraş bölgesinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın “tahsisindeki” Laguna olarak anılan ve “komutanın evi” diye de bilinen bölgeyi askeri bölge kapsamından çıkarttı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na devretti.

Bu bağlamda değişecek “askeri bölge sınırının” tespiti ve işaretlendirilmesinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü ile Harita Dairesi Müdürlüğü’nün yetkili kılınması kararlaştırıldı.

Gerekli çalışmaların Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve sorumlu birlik komutanlığı temsilcileri nezaretinde yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’deki kararda son olarak Harita Dairesi Müdürlüğü’nce askeri bölge kapsamından çıkarılacak bölümün protokol haritasına işlenmesi de onaylandı.

Karar, 18 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alındı, 13 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak da yürürlüğe girdi.