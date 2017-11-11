KKTC’nin En İyi Eğitim Kurumu Ödülü “British Culture College”



Sarıyer Belediyesi ana sponsorluğunda, hem KKTC, hem de Türkiye’nin kendi alanlarında en iyilerin belirlendiği, KKTC-Türkiye En İyiler Ödül Töreni 9 Kasım Perşembe akşamı sahiplerini buldu.Kıbrıs’ın en ünlü magazin sitelerinden biri olan Cypaparazzi’nin düzenlediği organizasyonda Türkiye ve Kıbrıs’tan siyasetçiler, sanatçılar, firmalar ve basın bu anlamlı gecede bir araya geldi.Gecede dalında “en iyi” olarak belirlenen kategorilerde ödüller dağıtılırken KKTC’nin en iyi eğitim kurumu ödülünü British Culture College aldı.British Culture College Direktörü Mahmut Hüdaverdi KKTC’nin en iyi eğitim kurumu ödülünü organizasyon komitesinden aldı. Törenden sonra konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hüda Hüdaverdi; “ Çocuklarımız bizim canlarımız. Onlarla nefes alır, onlarla yaşarız. Onların en iyi, en güzel yerlere gelmesini, en güzel yaşamı sürmelerini, çok mutlu olmalarını isteriz. Bu amaçlar doğrultusunda onlara sağlayabileceğimiz en değerli katkı eğitim ve kültürdür. Farklı, ileri ve garantili bir eğitim için, güçlü,deneyimli bir kadro ve dünyaca ünlü bir marka ile sizler için hizmet yarışındayız. Çok kısa bir sürede yaptığımız doğru işlerin değer bulması bizim için son derece önemli. Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına burada alıyorum. Bu bir başlangıç, daha nice ödülleri toplayacağımızdan ve bıkmadan ve usanmadan çok ama çok çalışacağımıza söz veriyorum” dedi.