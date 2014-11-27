Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

KKTCMB 2014 Yılının Iıı. Çeyrek Bültenini Yayımladı

Toplam 22 bankanın 225 şube ve 2.833 personel ile hizmet verdiği KKTC bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğü, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15,8 oranında artarak 14.404 milyon TL’ye yükseldi.

KKTCMB 2014 Yılının Iıı. Çeyrek Bültenini Yayımladı

Toplam 22 bankanın 225 şube ve 2.833 personel ile hizmet verdiği KKTC bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğü, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15,8 oranında artarak 14.404 milyon TL’ye yükseldi.

27 Kasım 2014 Perşembe 15:29
KKTCMB 2014 Yılının Iıı. Çeyrek Bültenini Yayımladı
banner238

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15,8 ORANINDA ARTTI

MEVDUAT TOPLAMI BİR YILDA YÜZDE 14,3 ARTIŞLA 11.511 MİLYON TL OLDU

 Toplam 22 bankanın 225 şube ve 2.833 personel ile hizmet verdiği KKTC bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğü, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15,8 oranında artarak 14.404 milyon TL’ye yükseldi.

Mevduat toplamı bir yılda yüzde 14,3 artışla 11.511 milyon TL, brüt krediler yüzde 17,8 artışla 9.063 milyon TL oldu. Böylelikle bu dönemde mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşti. Haziran 2014 sonu itibarıyla 573,4 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacaklar, üçüncü çeyrek dönemde de artmaya devam etti ve 587,6 milyon TL’ye ulaştı.

KKTC Merkez Bankası’nın yılda dört defa yayımladığı bültenlerin 2014 yılı üçüncü sayısı Banka’nın web sitesi (http://www.kktcmerkezbankasi.org/) üzerinden yayımlandı. Bültende yılın üçüncü çeyreğinde dünya ekonomisinin genel görünümüne ve KKTC ekonomisi ile ilgili en güncel verilere yer verilirken, ağırlıklı olarak KKTC Bankacılık sektörünün son durumu çeşitli istatistiki verilerle ve göstergelerle kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

BİLAL SAN

Merkez Bankası Başkanı Dr. Bilal San, ünlü ekonomist Milton Friedman’ın “hiçbir şey, ekonomiye dair geçici kararlar kadar kalıcı değildir” sözünü alıntıladığı bültenin önsözünde, KKTC’nin bu anlamda çok sayıda tecrübesi olduğunu belirterek geçici çözümlerin, daha sonra geri döndürülemez normları ve sosyal davranış kalıplarını getirdiğini vurguladı ve bu durumun doğal olarak amaçlanmıyor olsa bile gelir dağılımı adaletsizliğine sebep olduğunu belirtti.

Başkan San bültenin önsözünde aşağıdaki ifadelere de yer verdi:
“Acele karar verme eğilimi ve etkileri mantıklı değerlendirme eksikliği sonucunda alınmak istenen kararların hesapsızlığının ulaştığı boyutun anlaşılması için, bu yılın başında döviz kurlarında yukarı yönlü baskıların en şiddetli hissedildiği dönemde yaşananları hatırlamak kâfidir. Zira, Türk Lirası’nın hızlı değer kaybettiği Ocak ayında ülkedeki ekonomik sorunların kaynağının para birimi olduğu yönünde çıkarımlarda bulunanlar olmuştur. Oysa Türk Lirası 2014 yılı Ocak ayı sonundan bu yana avroya karşı yüzde 13, avro ve dolardan oluşan döviz sepetine karşı ise yüzde 10’a varan oranlarda değer kazanırken, geçen 8 aylık sürede avronun dolar karşısında yüzde 11’in üzerinde değer kaybettiğini görüyoruz. Politika faizini uzun süredir sıfır bandına çeken ve yakın zamanda başladığı mevduat faizine negatif faiz uygulaması gibi sıra dışı politikaları, varlığa dayalı menkul kıymet alımı ve uzun vadeli kredilerle destekleyen Avrupa Merkez Bankası’nın, deflasyon riski karşısında önümüzdeki dönemde atacağı adımların avro üzerinde aşağı yönlü baskıya sebep olacağı da ortadadır.

Bu fotoğraftan anlaşılması gereken, her ekonominin konjonktürel dalgalanmalara açık ve uluslararası finansal mimarinin hassas ve geçişken yapısı gereği karşılıklı etkileşimlerin kaçınılmaz olduğudur. Dolayısıyla, tüm ekonomiler için olduğu gibi KKTC ekonomisi için de yapılması gereken, günlük gelişmelere yoğunlaşırken yapısal sorunları göz ardı etmemek, yapısal dönüşümleri ise, ivedilikle halledilmesi gereken sorunları ihmal etmeden yürütmektir.”

MERKEZ BANKASI’NDAN İKİ AYDA 540,9 MİLYON TL TUTARINDA “MERKEZ BANKASI SENEDİ” İHRACI

Dr. San, bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve sermayenin mümkün olduğunca düşük risk dağılımıyla yurt içinde kalması amacıyla sürdürülen bankaların sermaye yeterlilikleriyle ilgili düzenleme çalışmalarına devam edildiği bilgisini verirken, bu çalışmaların desteklenmesi ve ekonominin genel likiditesinin düzenlenmesine katkı sağlanması amacıyla da Ekim ve Kasım aylarında toplam 540,9 milyon TL’lik “Merkez Bankası Senedi” ihracı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

KKTC BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN VE BANKACILIK DIŞI FİNANS SEKTÖRÜ

Bültende yayımlanan verilere göre KKTC’de faaliyette bulunan ve denetim ve gözetimleri Merkez Bankası tarafından yapılan 8 uluslararası bankacılık biriminin toplam bilanço büyüklükleri 2014 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 788,6 milyon dolara yükseldi.

Diğer taraftan, sayıları 30’u bulan sigorta şirketleri ile ülkemizdeki kooperatiflerin toplam aktif büyüklüklerinin yüzde 99’unu oluşturan 103 kooperatif 2013 yılsonuna kıyasla sırasıyla yüzde 31,5 ve yüzde 11,6 oranlarında daraldı.

KKTC EKONOMİSİNE DAİR GÖSTERGELER

KKTC Devlet Planlama Örgütü’nün Eylül ayı raporunda 2014 yılında yüzde 2,9 büyüyeceği tahmininde bulunduğu ülke ekonomisiyle ilgili olarak Merkez Bankası bülteninde yer alan bilgiler incelendiğinde, Ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 10,02 olarak gerçekleştiği ve ihracatta yılbaşından bu yana kaydedilen yüzde 14,08 artışa rağmen ithalattaki yüzde 3,52 artışla birlikte dış ticaret açığının 1.100 milyon dolara çıktığı görüldü. Bu dönemde Türkiye’nin ihracattaki payı ilk kez yüzde 60’ın üzerine çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Toplam 22 Bankanın 225 şube Ve 2.833 Personel Ile Hizmet Verdiği KKTC Bankacılık Sektörünün Bilanço BüyüklüğüYılın üçüncü çeyreği Itibarıyla Bir önceki çeyreğe Göre Yüzde 47 Ve Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Ise Yüzde 158 Oranında Artarak 14.404 Mily
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim