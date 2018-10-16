KKTC Telsim ailesi çıtayı yükseltti

*** Adadaki tüm KKTC Telsim bayileri, Kuzey Kıbrıs’ın tek KKTC Telsim Dağıtım Merkezi olan Ayla İletişim’in düzenlediği motivasyon toplantısında bir araya geldi.

*** KKTC Telsim Bireysel Satış Bölüm Başkanı Emre Turan “Sizlerle başarı elde etmek en büyük motivasyonumuz”

*** KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper “KKTC’de çok iyi bir noktaya geldik. Bundan sonra yapmamız gereken bu çıtayı daha da yükseltmek”

*** Ayla Yağız İletişim Direktörü Ayla Yağız “Çalışmalarımıza geleceği öngörerek devam etmeliyiz”

Ayla Yağız İletişim tarafından ilk kez bu yıl düzenlenen “KKTC Telsim Bayileri Toplantısı” geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya KKTC Telsim Bireysel Satış Bölüm Başkanı Emre Turan, KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve iş ortakları katıldı.

Turan: Sizlerle başarılar elde etmek en büyük motivasyonumuz

Toplantının açılış konuşmasını yapan KKTC Telsim Bireysel Satış Bölüm Başkanı Emre Turan, en büyük motivasyonlarının hedef ve sonuç odaklı çalışmak olduğunu söylerken,

“Başarılarımızı taçlandıracak en önemli şey gerçekten hedef ve sonuç odaklı çalışmak. Bunu beraber yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.

Sizlerle birlikte yan yana yürümek, değerli iş ortaklarımızla birlikte sahada başarılar elde etmek bizim en büyük motivasyonumuz. Motivasyonunuzu yüksek tutabilmek için tüm hedeflerimizi liderlik yolunda her adım için çok iyi değerlendirmemiz gereken bir başlangıç olarak nitelendiriyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

Alper: Biz çok güçlü bir aileyiz

Turan’dan sonra söz alan KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper personeli sahada tanıdığını, ama bu organizasyon sayesinde Vodafone ailesinin gücünü görmekten mutluluk duyduğunu belirterek; “Çok büyük güçlü bir aileye sahibiz. Sizlerin ve yönetim ekibimizin sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok iyi bir noktaya geldik. Biz dünyada ve Türkiye’de yaptığımız gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de digital dönüşümün öncüsü olacağız. O yüzden ben hepinize bugüne kadarki katkılarınız için ve bundan sonra da vereceğiniz destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yağız: Vodafone Telsim’in tek dağıtım merkeziyiz

Toplantıda son olarak söz alan organizasyonun ev sahibi Ayla Yağız İletişim Direktörü Ayla Yağız katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi: “Biz Ayla Yağız İletişim olarak bu yolculuğa 2010 senesinde distrübütörlükle başladık ve 2 KKTC Telsim Dağıtım Merkezi’nden biri olduk. 2014 Temmuz ayından bugüne kadar da tek KKTC Telsim Dağıtım Merkezi olarak yolumuza devam etmekteyiz.”

“Geleceği özgörmemiz gerekiyor”

Ayla Yağız “Bizler, iletişim ve teknoloji hizmeti veren firmalar olarak en iyi çözümleri sunmak için çalışıyoruz. Belirli bir vizyonla yola çıktık ve geleceği öngörmemiz ona göre hazırlanmamız gerekiyor. Bunu da birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek başarabiliriz” derken sözlerini KKTC Telsim Bireysel Satış Bölüm Başkanı’na, KKTC Telsim Genel Müdürü’ne ve tüm katılımcılara teşekkür ederek bitirdi.