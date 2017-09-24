Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, 2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası’nda kaza. Mehmet Karaoğlan ve Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo 9 ile katıldıkları yarışta kaza yaptı. Yoldan çıkan araç kayalıklara çarparak durabildi. Kaza ucuz atlatıldı.
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