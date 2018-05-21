KKTC İnsan Hakları Derneği, Cohen’i protesto etti

KKTC İnsan Hakları Derneği, ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in, “Akdeniz’deki hidro karbon kaynaklarının Kıbrıs’ta iki halk tarafından eşit paylaşılmasının ancak Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşma kapsamında olması gerektiği” açıklamasını şiddetle protesto etti.
KKTC İnsan Hakları Derneği, ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in, “Akdeniz’deki hidro karbon kaynaklarının Kıbrıs’ta iki halk tarafından eşit paylaşılmasının ancak Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşma kapsamında olması gerektiği” açıklamasını şiddetle protesto etti.