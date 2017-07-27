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27 Temmuz 2017 Perşembe 15:17

KKTC'den Sürpriz 'Maraş' Kararı

KKTC'den Sürpriz 'Maraş' Kararı
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İsviçre'deki müzakerelerin Rum tarafının çözümden uzak tavrından dolayı sonuçsuz kalmasının ardından KKTC'nin Maraş bölgesi için kritik bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi.

İsviçre’deki barış görüşmelerinden bir sonuç alınamamasına rağmen, Ada’da hareketlilik sürüyor. KKTC, sürpriz bir kararla, yıllardır kapalı olan Maraş’ı “tek taraflı” açmak için girişim başlattı.

Milliyet'in haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, İsviçre’deki Kıbrıs görüşmelerinin başarısız olması ve sonuçsuz olarak sona ermesinin ardından yeni adımlar atmaya devam ediyor.

KKTC, sürpriz bir çıkış yaparak, uzun yıllardın kapalı bulunan Maraş bölgesini 'tek taraflı' olarak 'yerleşime açmak' amacıyla çalışma başlattı.


'Sürpriz' olarak nitelenebilecek çalışmayla birlikte, 1974’ten önce burada yaşayan Rumlar, Türk tarafının kontrolünde yerleşime açılacak Maraş’a geri dönebilecek.

Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir yere sahip olan Maraş’ın açılması yönündeki öneri, 2012’de de Ankara’da yapılan üst düzey toplantıda gündeme gelmişti.

Maraş’ın yerleşime açılması yönündeki öneri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’a yaptığı ziyarette yeniden gündeme geldi. Kıbrıs Türk tarafının önerisine Ankara da olumlu yaklaştı.

'Hayalet şehir' olmuştu

Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş’ın eski haline dönüşü için yaklaşık 5 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Geri dönüşlerin de 5 yıl süreye yayılabileceği ifade ediliyor. Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.


 
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