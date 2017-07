KKTC'deki yüksek et fiyatlarından Kasaplar sorumludur

Hayvan Üreticileri birliği Başkanı Naimoğulları, Güney Kıbrıs’tan ülkeye kaçak olarak getirilen etlerin verim dışı kalmış inek etleri olduğunu ifade ederek et kaçakçılığı ile yıllardır insanımız zehirleniyor dedi.

Naimoğulları et kaçakçılığı yapan kişilere cüzi bir ceza kesildiğini ve yargının yetersiz kaldığını belirtti.

Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak getirilen etlerin ucuz olma sebebinin bu etlerin bir kısmı et endüstrisinde bir kısmının da köpek maması yapımında kullanılacak kalitede olduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrısta’ki canlı hayvan fiyatları ile Kuzey Kıbrıs’taki canlı hayvan fiyatlarının neredeyse aynı olduğunu iddia eden Naimoğulları etteki fiyat farkının kasaplarda ortaya çıktığını belirterek Kuzey Kıbrıs’taki et fiyatlarının yüksek oluşundan kasapları sorumlu tuttu.





Her geçen gün kaçak et miktarında artış yaşandığını belirten Naimoğulları LTB ile mezbahanın açılması için çalışma başlattıklarını ve tüketiciye daha uygun fiyata daha sağlıklı et sağlayabilmek için LTB ile işbirliğinin en kısa zamanda hayata geçirileceğini belirtti.