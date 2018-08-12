KKTC Bakanlar Kurulu Yarın Olağanüstü Toplanıyor...

Bakanlar Kurulu yarın sabah saat 10:00’da ülkedeki ekonomik gelişmelerle ilgili atılacak adımları değerlendirmek üzere olağanüstü bir toplantı yapma kararı aldı. Hükümet Sözcüsü olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TAK'a yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi'nin Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılmasının da gündemde bulunduğunu vurguladı. Özersay, geçtiğimiz hafta iki kez sadece ekonomi konularının ele alındığı toplantılar yapan Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki günlerde sadece hükümetin değil, muhalefetin de ekonomiyle ilgili görüşlerini alarak bir toplumsal konsensus temelinde ülkenin karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları hafifletecek tedbirleri yürürlüğe koyma düşüncesinde olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Türk lirasının döviz karşısında önemli oranda değer kaybetmesi ekonominin farklı sektörlerini olumsuz yönde etkileyecek, özellikle dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntısı çekmelerine neden olabilecek bir risk ortaya çıkardı. Bu türden önemli bir sorun ancak toplumsal birliktelik ile aşılabilir ve olumsuz etkileri azaltılabilir." denildi.