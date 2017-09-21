K.Kaymaklı'daki tanınmış kasapta ölü inek eti yakalandı

Gaziköy'de ölmek üzere olan ineği parçalayıp K.Kaymaklı'da faaliyet gösteren tanınmış kasap dükkanında satıldı.

LEFKOŞA'LILARA ÖLÜ İNEK ETİ SATTILAR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gaziköy'de doğum sırasında ölmek üzere olan ve boynu kesilen inekten sağlanan toplam 30 kilo sağlıksız etin 23 kilosu Lefkoşa K. Kaymaklı da bulunan tanınmış Kasap’ta satıldı.

Aldığımız bilgide olayın 21 Eylül 2017 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Gaziköy'de A.E. (E-35)'ye ait ağılda doğum yaptığı sırada ölmek üzere olan ineğin, A.E. tarafından boyundan kesildikten sonra, Y.E.D. (E-23) tarafından, yüzülüp parçalandıktan sonra yaklaşık 30 kg et, Lefkoşa'da K. Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren ülkemizin tanınmış kasap dükkânında satışa arz edildiği öğrenildi. Olayın polis bildirilmesi ile konu Kasap dükkanına giden polis ve veteriner dairesi ekipleri söz konusu etin satıştan geriye kalan 7.2 kg'lık kısmını tespit etmesinin ardından veteriner dairesi yetkilileri tarafından alınarak imha edilmesi sağlanmıştır.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturmanın devam ettiğini öğrenildi.