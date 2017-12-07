FLAŞ HABER

Yine Trafik Kazası

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Aralık 2017 Perşembe 13:26

KIZILAY’IN “ULUSAL GÜVENLİ KAN TEMİNİ PROJESİ” KKTC’DE TANITILACAK

KIZILAY'IN 'ULUSAL GÜVENLİ KAN TEMİNİ PROJESİ” KKTC'DE TANITILACAK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının KKTC’de yaptığı ön çalışmalar sonucu oluşturulan destek programının tanıtımı cumartesi günü yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden verilen bilgiye göre, tanıtım etkinliği Lefoşa Golden Tulip Otel’de saat 11.30’de yapılacak.

Tanıtıma, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Ulubay, üniversite rektörleri ve ilgililer katılacak.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile KKTC Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Ulubay arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Kızılay tarafından KKTC Kızılayı’na kan bağış otobüsü hibe edilmişti.

Ayrıca Kızılay kan hizmetleri uzmanları KKTC Kızılayı bünyesinde görev yapacak donör kazanım uzmanlarına eğitim vermişti.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PİLE TÜRK İLKOKULU SORUMLU ÖĞRETMENİ GENCAY EROĞLU’NU ZİYARET ETTİ PİLE TÜRK İLKOKULU SORUMLU ÖĞRETMENİ GENCAY...
Ataoğlu: Önceliğim, ülke turizmi Ataoğlu: Önceliğim, ülke turizmi
“GEÇİTKALE’DE YAŞAM” FOTOĞRAF SERGİSİ YARIN AÇILIYOR “GEÇİTKALE’DE YAŞAM” FOTOĞRAF SERGİSİ...
KUYUYA DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ! KUYUYA DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ!
İngilizlerin Kıbrıs vatandaşlığına ilgisi arttı İngilizlerin Kıbrıs vatandaşlığına ilgisi arttı
Yalçın teminata bağlandı Yalçın teminata bağlandı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

PİLE TÜRK İLKOKULU SORUMLU ÖĞRETMENİ GENCAY...

Haberi Oku