KIZILAY’IN “ULUSAL GÜVENLİ KAN TEMİNİ PROJESİ” KKTC’DE TANITILACAK

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının KKTC’de yaptığı ön çalışmalar sonucu oluşturulan destek programının tanıtımı cumartesi günü yapılıyor.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden verilen bilgiye göre, tanıtım etkinliği Lefoşa Golden Tulip Otel’de saat 11.30’de yapılacak.Tanıtıma, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Ulubay, üniversite rektörleri ve ilgililer katılacak.Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile KKTC Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Ulubay arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Kızılay tarafından KKTC Kızılayı’na kan bağış otobüsü hibe edilmişti.Ayrıca Kızılay kan hizmetleri uzmanları KKTC Kızılayı bünyesinde görev yapacak donör kazanım uzmanlarına eğitim vermişti.