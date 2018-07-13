"KITSAB: “Zamlar Kabul Edilemez, Geri Alınmalı”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), ülkede girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ve turizm sezonunun tam ortasında yapılan zamların kabul edilemez olduğunu belirterek geri alınmasını talep etti.

KITSAB’dan yapılan açıklamada, turizmin önemli paydaşlarından biri olan turizm ve seyahat acentelerinin ülke turizmi için vazgeçilmez olduğu vurgulanarak, akaryakıta ve elektriğe gelen zamlar neticesinde özellikle taşımacılık ve konaklama sektörünün büyük oranda zarar göreceği ifade edildi.

Döviz kurlarının da çok yüksek olduğu bir zamana denk gelen zamların sektöre telafisi olmayan zararlar vereceği kaydedilen açıklamada, zamların bir an önce geri alınması istendi.