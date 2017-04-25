KISKANDIĞI İÇİN DARP ETMİŞ!

Üniversite öğrencisi Buse Selçuk, sadece arkadaşı olan ve kendisini kıskanan Emre Karpuz tarafından ciddi şekilde darp edildiÜlkede geçtiğimiz hafta iki kadının kıskançlık cinayetine kurban gitmesi öfke ve isyana neden olurken dün yine kıskançlık kaynaklı şiddete maruz kalan ve ciddi şekilde darp edilen Buse Selçuk isimli genç kadın sosyal medyada yaşadıklarını paylaşarak yardım istedi. Okul arkadaşı Emre Karpuz tarafından darp edildiğini, korktuğunu ifade eden Selçuk, yardım istedi. Selçuk, sosyal medyadaki paylaşımında sadece arkadaşı olan Karpuz’un kıskançlık nedeni ile kendisine saldırıp ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.Paylaşımında olayın 23 Nisan sabah saat 05.50 sıralarında meydana geldiğini belirten Selçuk şunları ifade etti; “Aynı okulda benimle birlikte eğitim alan öğrenci arkadaşım Emre Karpuz, kötü olduğunu söyleyerek beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde bir şeyi olmadığını görünce beni eve bırakmasını söyledim. Arabada Karpuz’un iki arkadaşı daha vardı. Arkadaşlarını kıskanmaya başlayan Emre Karpuz, M.D isimli arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bu tartışma beni rahatsız edince araçtan inip, Karpuz’un arkadaşlarından M.D’den kendi aracı ile beni bırakmasını istedim. Girne-Lefkoşa yolunda ilerken bizi araba ile takip eden Emre Karpuz Boğaz’da bizi durdurdu ve M.D ile tartışmaya başladı. Ben o sırada arabanın içinde beklerken bana hakaret edip, saldırdı ve yüzüme vurmaya başladı. Yüzüm gözüm kan içinde kalınca M.D beni hastaneye götürdü. Polise şikayet ettim. Şimdi bana yine aynı şekilde zarar vermesinden korkuyorum… Buse Selçuk’un şikayetini alan Boğaz Karakolu’nda görevli polis ekipleri her yerde Emre Karpuz’u ararken, sosyal medyada Karpuz’un fotoğrafları paylaşılarak arandığı bildirildi.Star Kıbrıs