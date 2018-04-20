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Kırgızistan'ın Yeni Başbakanı Abılgaziyev Oldu!

Kırgızistan Meclisinde yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı 50 yaşındaki Muhammedkalıy Abılgaziyev oldu.

Kırgızistan'ın Yeni Başbakanı Abılgaziyev Oldu!

Kırgızistan Meclisinde yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı 50 yaşındaki Muhammedkalıy Abılgaziyev oldu.

20 Nisan 2018 Cuma 16:27
Kırgızistan'ın Yeni Başbakanı Abılgaziyev Oldu!


 Kırgızistan Meclisinde yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı 50 yaşındaki Muhammedkalıy Abılgaziyev oldu.
Ülkenin siyasi tarihinde ilk kez mecliste güven tazeleyemeyen Başbakan Sapar İsakov'un başındaki koalisyon hükümetinin düşmesinin ardından, parti grup başkanları yeni koalisyonu belirleme çalışmalarını tamamlandı.
Sosyal Demokrat Partisi Grup Başkanı İsa Omurkulov, olağanüstü genel oturumda yaptığı konuşmada, meclisteki mevcut Sosyal Demokrat Parti, Kırgızistan Partisi ve Bir Bol Partisinin oluşturduğu koalisyona, Cumhuriyet-Atayurt Partisinin dahil edildiğini açıkladı.
Omurkulov, başbakanlık görevine meclis dışından Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Muhammedkalıy Abılgaziyev'i adayı göstermeye karar verdiklerini bildirdi.
Hükümet programı ve yapısı tanıtıldıktan sonra meclis, yeni başbakanı, programını, hükümet yapısını ve bakanlar kurulunu ayrı ayrı oyladı.
Toplam 120 sandalyeli meclis genel kurulunda yapılan oylamada, oturuma katılan 115 milletvekilinin tamamı Abılgaziyev'in başbakanlığı için evet oyu kullandı.

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Meclisten güvenoyu alan Abılgaziyev, yaptığı konuşmada, "Devletimizin gelişmesine ve kalkınmasına, ülkedeki sorunların giderilmesine yönelik sorulan soruları, uyarı ve eleştirileri dikkate aldım. Ülke ve halkımız için çalışmaya hazırım. Bana ve kabineme güven oyu veren meclise çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Abılgaziyev, eski kabinede görev yapanların yarısını değiştirdi.
Önceki kabinede Acil Durumlar Bakanlığı görevinde bulunan Kubatbek Boronov, Başbakan Birinci Yardımcılığı görevine getirildi.
Başbakan Yardımcısı Zamirbek Askarov, Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov, Başbakan Yardımcısı Altınay Omurbekova'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Kaşkar Cunuşaliyev, Adalet Bakanı Aynur Abdıldayeva, Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Acil Durumlar Bakanı Nurbolot Mirzahmedov, Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) Başkanı İdris Kadırkulov, Savunma İşleri Devlet Komitesi Başkanı Erlis Terdikbayev ve İletişim ve Haberleşme Teknolojileri Devlet Komitesi Başkanı Bakıt Şarşembiyev bakanlar kurulunun yeni üyeleri oldu.
Kabinede Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Maliye Bakanı Adılbek Kasımaliyev, Tarım, Gıda Sanayi ve Sulama Bakanı Nurbek Muraşev, Yol ve Ulaştırma Bakanı Jamşitbek Kalilov, Eğitim ve Bilim Bakanı Gülmira Kudaybergenova, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Sultan Cumagulov ve İş ve Sosyal Kalkınma Bakanı Taalaygül İsakunova koltuğunu korudu.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Abılgaziyev'in başbakanlık görevine getirilmesine ilişkin kararnameyi onayladığı bildirildi.
 

Son Güncelleme: 20.04.2018 20:08
Anahtar Kelimeler:
KırgıztanBAŞBAKANAbılgaziyev Oldu
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