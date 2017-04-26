Kiralık Katil Olayında Tutuklu 2’ye Çıktı

Mağusa'da ikamet eden bir bayanı öldürmesi için 9 Nisan tarihinde Türkiye’den KKTC'ye gönderilen ve öldüreceği bayanın evi önünde pusuda beklerken son anda yakalanan zanlı Sehbetullah Aydoğan almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, zanlı Aydoğan’ın suç ortağı olduğuna inanılan Mehmet Ali Bekis de tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. “Öldürmek için gizli ittifak kurmak”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Aydoğan ile Bekis 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalacak.Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, zanlı Sehbetullah Aydoğan’ın, 13 Nisan tarihinde “Öldürmek için gizli ittifak kurmak”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını anımsattı. Zanlı Aydoğan’ın 14 Nisan tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 gün, 17 Nisan tarihinde ise 8 gün tutukluluk emiri temin edildiğini anımsatan Dalkıran, son olarak temin edilen 8 günlük tutukluluk süresi içerisinde yürütülen tahkikat kapsamında yaptıkları icraatları mahkemeye aktardı. Dalkıran, son temin edilen tutukluluk süresi içerisinde öncelikle zanlı Aydoğan’ın avukatının iddiası ve mahkemenin direktifi ile zanlı Aydoğan doktor kontrolünden geçirildiğini ve doktor raporu temin edildiğini belirterek, temin edilen doktor raporunda zanlı Aydoğan’ın vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı, sadece dizi üzerinde 3-4 günlük yüzeysel sıyrık olduğunun öğrenildiğini söyledi. Yine bu süre içerisinde mesele ile ilgili olarak GSM şirketlerinden görüşme dökümlerinin temin edilerek incelendiğini belirten Dalkıran, gelişmelere istinaden yeniden GSM şirketlerine yazı yazıldığını ancak halen daha temin edilemeyen görüşme dökümleri olduğunu açıkladı. Dalkıran, yine bu süre zarfında zanlı Aydoğan ile birlikte 2 kez zanlı Aydoğan’ın barındığı yerin tespiti için Mağusa’da dolaşıldığını ancak tespit edilemediğini söyledi.Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, PGM Balistik ve Parmak İzleri Şubesinden raporların temin edildiğini, ardından ise tabancarın üzerindeki seri numaralarının tespit edilebilmesi için tabancaların PGM İnceleme Şubesine gönderildiğini ve inceleme raporunun temin edildiğini açıkladı. Temin edilen rapora göre tabancaların seri numaralarının tespit edildiğini belirten Dalkıran, tabancaların seri numaralarına göre araştırma yapılacağını açıkladı. Dalkıran, yine zanlı Aydoğan’ın üzerinde bulunarak emare alınan cep telefonu ve içerisindeki sim kartının PGM Data Veri İceleme Uzmanına incelenmek üzere gönderildiğini söyleyerek, henüz daha raporun temin edilemediğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak kamera uzmanları tarafından yeni bir kamera kayıdına daha ulaşıldığını da belirten Dalkıran, kamera kayıdındaki görüntülerin CD’ye aktarılıp PGM Görüntü İnceleme Uzmanına gönderildiğini ve raporun beklendiğini açıkladı.Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, zanlı Sehbetullah Aydoğan’ın suç ortağı olabileceğini düşündükleri zanlı Mehmet Ali Bekis’in, zanlı Aydoğan’ın incelenen görüşme dökümlerinden tespit edilerek 24 Nisan tarihinde tutuklandığını açıkladı. Zanlı Aydoğan’a, zanlı Bekis’in gösterildiğini belirten Dalkıran, zanlı Aydoğan’ın vermiş olduğu gönüllü ifadesinde belirttiği gibi kendisini KKTC’ye girişte karşılayan, evinde barındıran ve olay yerine götüren kişi olduğunun doğrulandığını açıkladı. Dalkıran, zanlı Aydoğan’ın vermiş olduğu her 2 gönüllü ifadenin zanlı Bekis’e verildiğini söyleyerek, zanlı Bekis’in konu ifadeleri okuması üzerine mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirtti.Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, mesele ile ilgili olarak halen daha alınacak ifadelerin, aranan emarelerin ve aranan şahısların olmasının yanında beklenen raporların olduğunu açıkladı. Dalkıran, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlı Aydoğan’ın 8 gün, zanlı Bekis’in ise 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Sehbetullah Aydoğan ile Mehmet Ali Bekis’in tahkikatın selameti açısından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.