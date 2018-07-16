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Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Üyelerinin Darp Edilmesini Kınadı!

“AKDOĞAN SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREVİ BAŞINDA DARP EDİLDİ… KINIYORUZ”

Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Üyelerinin Darp Edilmesini Kınadı!

“AKDOĞAN SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREVİ BAŞINDA DARP EDİLDİ… KINIYORUZ”

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Üyelerinin Darp Edilmesini Kınadı!

“AKDOĞAN SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREVİ BAŞINDA DARP EDİLDİ… KINIYORUZ”
 Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Akdoğan Sağlık Ocağı çalışanının görevi başında darp edildiğini belirterek, bu saldırıyı kınadı.
Sağlık emekçilerinin hiçbir gerekçeyle hayatına kastedilemeyeceğini vurgulayan sendika, yazılı açıklamasında şunları belirtti:
“Akdoğan Sağlık Ocağı’nda dün gece nöbetçi olan meslektaşlarımız çağrı aldı. Ambulansla olay yerine gidildi. Bir meslektaşımız, hayatını kurtarmaya gittikleri kişi tarafından boğazı sıkılarak, darp edildi. Hiçbir gerekçeyle kabul edemeyeceğimiz bu çirkin saldırıyı şiddetle kınarken, meslektaşımızın hakkının korunması için hukuki ve diğer konularda yanında olacağımızı ifade eder, meslektaşımıza geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimizi iletiriz.”


 


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Son Güncelleme: 16.07.2018 21:19
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