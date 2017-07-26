BELEDİYELER BİRLİĞİ, 63’ÜNCÜ GENEL KURULU’NDA YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞTAY YAPTI

ÇALIŞTAYDA, BELEDİYELERİN SORUNLARINA YÖNELİK TESPİT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNDEN OLUŞAN KARARLAR ALINDI

5 BELEDİYE BAŞKANINDAN OLUŞAN HEYET, KARARLARI KAMUOYUYLA, DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE PAYLAŞMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİ

BENLİ: “ÇALIŞTAY, HALKIN HİZMET ALMA HAKKININ AKSAMAMASI, BELEDİYE GELİRLERİNİN DÜZENLENMESİ HEDEFİYLE DÜZENLENDİ”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 63’üncü Genel Kurulu’nda yerel yönetimlerle ilgili çalıştay yaparak, belediyelerin sorunlarına yönelik tespit ve çözüm önerilerinden oluşan karalar aldı.

Belediyeler Birliği bünyesinde 5 belediye başkanından oluşan heyet kuruldu. Heyet, 10 maddede toplanan bu karaları kamuoyuyla, devlet ve hükümet yetkilileriyle paylaşmak üzere harekete geçti.

Bu kapsamda bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

Belediyelerin borçları, belediyeleri ilgilendiren yasalar, su gibi birçok konudaki tespitlere ve çözüm önerilerine yer verilen kararları, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli açıkladı. Benli, basın toplantısının ardından bugünden başlayarak devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşeceklerini de söyledi.

Yerel Yönetimler Çalıştayı’nın, “Belediyelerin özerkliği” ana gündemiyle 14 Temmuz’da yapıldığını ifade eden Benli, belediyelerin sıkıntılarının yanı sıra yerel yönetimleri ilgilendiren yasaları görüştüklerini de kaydetti.

Çalıştayın “Halkın hizmet alma hakkının aksamaması”, “belediye gelirlerinin düzenlenmesi” hedefiyle düzenlendiğini de dile getiren Benli, çalıştayda alınan kararların kamuoyuna duyurulması ve takibiyle ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği bünyesinde bir heyet oluşturulduğunu aktardı.

Benli, kendisinin yanı sıra basın toplantısında hazır bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın da heyetin üyesi olduğunu belirtti. Benli, Nidai Güngördü’nün başka bir toplantı nedeniyle bu toplantıya katılamadığını söyledi.

“YENİ İHALE YASASI, BELEDİYELERİN YERİNDEN YÖNETİM ÖZELLİĞİNİ KAYBETMESİNE YOL AÇTI”

Ahmet Benli, tespit ve kararlarını şöyle açıkladı:

“Kıbrıs Türk Belediyeleri, Anayasa'nın 109'uncu maddesinden kaynaklanan özerk yönetim hakkına bağlılıkla çalışmalarını sürdürme kararlılığındadır. Yeni yasalar ve yasal değişiklikler 51/95 Belediyeler Yasası çatısı altında yapılmalı ve yerel yönetim özerklik mekanizması korunmalıdır.

Yeni İhale Yasası, belediyelerin yerinden yönetim özelliğini kaybetmesine yol açmış, işlerliğini ortadan kaldırmıştır. Söz konusu yasanın KKTC Meclisi'nde tadil edilmesi kaçınılmazdır. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, yasanın tadilatına yönelik görüşü alınmamış olmasına rağmen detaylı çalışmasını hazırlamıştır. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti, KKTC Meclis Komitesi’nde temsiliyete hazırdır.

Sokak aydınlatmalarının etkin yönetimi ancak yerel yönetimler eliyle mümkündür. Borç bilançoları belirlenmeli ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından üretilen kanun hükmünde kararname terk edilerek, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’na geri dönülmelidir.

Belediyelerimiz birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçlarını hükümetle işbirliği içerisinde ödemeye hazırdır. Belediyelerin birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ayrıca Vergi borçlarının ödenebilmesi için gecikme zamlarına yönelik indirim yapılması şarttır. Gerekli yapılandırmaya gidilmemesi halinde, borçların ödenemeyeceği ortadadır.

Hükümet tarafından adım atılması halinde, borçların ödenmesi için Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği de sorumluluk üstlenecektir. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, en uygun kredilerin belirlenmesi ve bu sorunun aşılmasıyla ilgili komisyon kurarak çalışma başlatma kararı almıştır.

Taşınmaz Mal Vergisi Yasası'nda yer alan vergi rakamları son olarak 2006'da güncellenmiştir. 2006'dan 2017'ye 10 yıl geçtiği halde tüm dünyada ve ülkemizde yerel yönetimlerin en önemli gelir kalemi olan ilgili rakamlar güncellenmemiştir. Bu durum belediye bütçelerinde ciddi çöküntüye neden olmaktadır. Taşınmaz Mal Vergisi hükümet tarafından günümüz koşullarına uygun ve reel değerler üzerinden yeniden düzenlenmelidir.

SU YÖNETİMİ…“YEREL YÖNETİMLERİN KARŞISINDA MUHATAP ALACAKLARI ETKİLİ BİR KURUM YOK”

Su yönetimi konusunda yerel yönetimlerin karşısında muhatap alacakları etkili bir kurum yoktur. Halkın su hizmeti hakkı, yaz mevsimi ortasında aksamaktadır. Hükümet bu konuda tedbir almalı ve belediyelerin muhatap olacağı otoriteyi güçlendirmelidir. Su temin projesi kapsamında yapılan ishale hatlarında denetimsizlikten kaynaklanan çökmeler yaşanmıştır. Bu sorunlara çözüm üretilmelidir.

Su anlaşmasından dolayı geçmişte belediyelerin yükümlüğü altında olan alt yapı, su şebekesi yenileme ve kanalizasyon gibi hizmet çalışmaları durmuştur. Yeni sorumluluk yüklenici özel şirket ortada olmadığı için kentlerimizde bu yöndeki faaliyetler durma noktasındadır. Anlaşmanın şartları yerine getirilmelidir.

51/95 sayılı Belediyeler Yasası uzun yıllardır tadil edilmeyi beklemektedir. Genel Kurulumuz bu yasanın en erken zamanda güncellenmesi gerekliliğine inanmaktadır. Belediyeler Yasası’nın güncellenmesine yönelik sayısız taslak merkezi yönetime sunulmuştur.

Yerel yönetimlerdeki tayin ve terfi sorunlarının çözümü için Bakanlar Kurulu tarafından 65/2007 sayılı yasa çerçevesinde tüzük hazırlanması elzemdir. Söz konusu tüzük, yasal zorunluluk olmasına rağmen çıkarılmamıştır. Bu tüzüğün eksikliği belediyelerin teşkilat yapılarında sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. Hükümet, ilgili tüzüklerle birlikte gelir dengelerini de gözeterek teşkilat yapılarına yönelik adımları atmalıdır.”

Basın toplantısında daha sonra, belediye başkanları soruları yanıtladı.