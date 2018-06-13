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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Bayram Mesajı!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Bayram Mesajı!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:15
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Bayram Mesajı!

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, mesajında, Ramazan Bayramının idrak edildiği bugünlerde nereden nereye ve nasıl bağımsız bir devlete kavuşulduğunu herkese bir kez daha hatırlatmakta fayda gördüğünü belirtti.


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Bora, “50 yılımızı çalan ve bizleri eşit görmeyip azınlık olarak gören, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ve terörle gasp edip bizleri dışlayan ve bizleri içten yıkabilmek için her türlü çaba ve uğraşa ara vermeden devam eden Rumlarla ortak bir devleti düşünmek bizler için intihardan başka bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.


Bora, Devlete ve onun yegâne hamisi Anavatan Türkiye’ye sımsıkı sarılarak geleceğin daha parlak olacağı inancını ifade ederek, Kıbrıs Türkünün bugünlere gelmesini sağlayan şehitler, gaziler, Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile Türk Ulusu ve Kıbrıs Türk Silahlı Kuvvetleri’ne minnet ve şükranlarını sundu.


 


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Son Güncelleme: 13.06.2018 14:17
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