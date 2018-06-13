Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Bayram Mesajı!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, mesajında, Ramazan Bayramının idrak edildiği bugünlerde nereden nereye ve nasıl bağımsız bir devlete kavuşulduğunu herkese bir kez daha hatırlatmakta fayda gördüğünü belirtti.
Bora, Devlete ve onun yegâne hamisi Anavatan Türkiye’ye sımsıkı sarılarak geleceğin daha parlak olacağı inancını ifade ederek, Kıbrıs Türkünün bugünlere gelmesini sağlayan şehitler, gaziler, Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile Türk Ulusu ve Kıbrıs Türk Silahlı Kuvvetleri’ne minnet ve şükranlarını sundu.