Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Doğuş Derya’yı Kınadı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik ifadelerinden dolayı Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Doğuş Derya’yı eleştirdi.

Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, CTP-BG Milletvekilinin ifadelerinin “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına” yönelik “hak edilmeyen bir itham” olduğunu savundu.

Bora, Doğuş Derya’yı ifadelerinden dolayı kınadığını da belirtti.