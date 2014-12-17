Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Doğuş Derya’yı Kınadı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik ifadelerinden dolayı Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Doğuş Derya’yı eleştirdi.
Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, CTP-BG Milletvekilinin ifadelerinin “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına” yönelik “hak edilmeyen bir itham” olduğunu savundu.
Bora, Doğuş Derya’yı ifadelerinden dolayı kınadığını da belirtti.
doguş derya ya destek verenler anlamadınızmı hala bu kadın şovmen hasta ne dediğini ne yaptıgını bilmiyo zavalı tam bi şovmen arkadaşlar hasta insana lütfen hakaret etmeyin seviyeli olun sanada bu yakışır zaten kutlay erk başkalarına söylen ama seninde cenen düştü be gardaş