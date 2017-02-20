'KIBRIS'TA KENTLEŞME POLİTİKALARI' KONULU PANEL GAÜ'DE GERÇEKLEŞİYOR

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Planlama Dairesi Başkanı Türkmen Yiğitcan'ın açılış konuşmaları ile gerçekleşecek olan; "Kıbrıs'ta Kentleşme Politikaları" konulu panel

21 Şubat 2017 Salı günü saat 10:00'da GAÜ Millenium Senato Kongre Merkez'inde, Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nün insiyatifiyle ve

21 Şubat 2017 Salı günü saat 10:00'da GAÜ Millenium Senato Kongre Merkez'inde, Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nün insiyatifiyle ve