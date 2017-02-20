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20 Şubat 2017 Pazartesi 12:36

"KIBRIS'TA KENTLEŞME POLİTİKALARI" KONULU PANEL GAÜ'DE GERÇEKLEŞİYOR

"KIBRIS'TA KENTLEŞME POLİTİKALARI" KONULU PANEL 21 ŞUBAT SALI GÜNÜ GAÜ'DE GERÇEKLEŞİYOR

'KIBRIS'TA KENTLEŞME POLİTİKALARI' KONULU PANEL GAÜ'DE GERÇEKLEŞİYOR
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Kıbrıs'ta kentleşme politikaları" konulu panel  21 Şubat 2017 Salı günü saat 10:00'da
 GAÜ Millenium Senato Kongre Merkez'inde, Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nün insiyatifiyle ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Planlama Dairesi Başkanı Türkmen Yiğitcan'ın açılış konuşmaları ile  gerçekleşecek olan; "Kıbrıs'ta Kentleşme Politikaları" konulu panel 21 Şubat 2017 Salı günü saat 10:00'da gerçekleştiriliyor.
   
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