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“Kıbrıs'ta Çözüm Umutları Hala Canlı“
"KIBRIS'TA ÇÖZÜM UMUTLARI HALA CANLI"
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“Kıbrıs'ta Çözüm Umutları Hala Canlı“

“Kıbrıs'ta Çözüm Umutları Hala Canlı“

16 Ekim 2018 Salı 05:34
“Kıbrıs'ta Çözüm Umutları Hala Canlı“

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, KIBRIS SORUNU İÇİN GÖREVLENDİRDİĞİ GEÇİCİ ÖZEL DANIŞMANI JANE HOLL LUTE'UN TARAFLARLA İSTİŞARELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİN ARDINDAN, RAPORUNU BM GÜVENLİK KONSEYİNE SUNDU 
 

GUTERRES: ''ADA'DA İKİ TOPLUM ARASINDA KAPSAMLI ÇÖZÜM UMUTLARININ HALA CANLI OLDUĞUNA İNANIYORUM"  "BİR KEZ DAHA KIBRIS'TA VE ÇEVRESİNDE BULUNAN DOĞAL KAYNAKLARDAN HER İKİ TOPLUMUN DA FAYDALANMASI GEREKTİĞİNİ YİNELİYORUM"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunda, Ada'da kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğunu vurguladı.
Guterres, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişarelerine ilişkin değerlendirmelerinin ardından, raporunu BM Güvenlik Konseyine sundu.
AA muhabirinin ulaştığı raporda Guterres, Ada'da iki kesim arasında kapsamlı bir çözümün hayata geçirileceğine inandığını belirtti.
Guterres, "Ada'da iki toplum arasında kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 
Sonuç vermeyen ve sonu olmayan bir sürecin geride kaldığını, Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sürdürülemeyeceğine dair yaygın bir anlayış olduğunu kaydeden Guterres, "Kıbrıslıların sadece net bir ufukta başarılabilecek kalıcı bir barışın getirebileceği ortak bir geleceği hak ettiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Ada'da çözümün gelecekte her Kıbrıslının koşullarını iyileştireceğine değinen Guterres, taraflar beklentilerinden daha azını kabul etse de çözümün büyüme, refah ve geleceğe dönük güven fırsatları sunacağına işaret etti.
"YENİ FİKİRLERE İHTİYAÇ DUYULABİLİR"
İki tarafın da müzakere konusundaki istekliliği göz önünde bulundurularak "bundan sonraki sürece aciliyet duygusuyla iyi bir şekilde hazırlanılması" gerektiğini belirten Guterres, yeni bir çabadan sonuç alınabilmesi için "yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceği" yorumunu yaptı.
Guterres, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute'tan Ada'ya giderek istişarelerini sürdürmesini isteyeceğini aktardı.
Ayrıca Guterres raporunda, tam teşekküllü müzakerelere yeniden başlamadan önce taraflardan başlangıç noktası konusunda anlaşmalarını istedi.
"Bir kez daha Kıbrıs'ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini yineliyorum." değerlendirmesinde bulunan Guterres, doğal kaynakların, tarafları karşılıklı kabul edilebilir ve kalıcı bir çözüm bulunması konusunda çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.
Söz konusu rapor, 30 Ekim'de BM Güvenlik Konseyinde görüşülecek.
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 08:44
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