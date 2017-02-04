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04 Şubat 2017 Cumartesi 12:40

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kanser Günü Mesajı Yayımladı

Sağlık Turizmi Konseyi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kanser Günü Mesajı Yayımladı
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Sağlık Turizmi Konseyi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkanı Ahmet Savaşan, yayımladığı mesajda, kanser konusunda doğru bilinen yanlışlardan kurtulmanın önemine dikkat çekti.

Savaşan, 4 Şubat’ın kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşması gerektiği algısının yaratılması için önemli bir fırsat yarattığına değinerek, kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olduğuna vurgu yaptı.

Kanserin herkesi farklı şekillerde etkilediğini belirten Savaşan, hastalığın bireylerin, ailelerin ve toplumun üzerindeki etkisini azaltmak için başta devlete, sivil topluma, uluslararası kuruluşlara, üniversitelere, hastalara ve yakınlarına önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Kanserle mücadelede erken tanı bilincinin gelişmesinin önemine vurgu yapan Savaşan, erken tanı için toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının farkındalığının önemli olduğunu kaydetti.

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