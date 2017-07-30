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30 Temmuz 2017 Pazar 09:52

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi İle Türksoy Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi İle Türksoy Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi ile Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında sağlıkta işbirliğini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.

Konsey’den verilen bilgiye göre, protokole, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov ile Konsey Başkanı Ahmet Savaşan imza attı.

KASEİNOV

Düsen Kaseinov, Lefkoşa Merit Otel’de yer alan imza töreninde yaptığı konuşmada, atılan bu adım sayesinde KKTC ile TÜRKSOY üyesi devletler arasında kültür ve eğitimin ardından sağlık turizmi alanında da işbirliğinin gelişeceğini, Protokolün, Türk halklarına sağlıkta önemli bir alternatif sunacağını ifade etti.

SAVAŞAN

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan da, Kuzey Kıbrıs’ın kalp, kanser, göz, ortopedi, tüp bebek gibi alanlar başta olmak üzere üçüncü yaş turizmi konularında sunduğu hizmetleriyle bölgeden her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edildiğini söyledi.

Kaseinov’un başta yüksek öğretim olmak üzere kültür, sanat gibi alanlarda KKTC’ye büyük katkısı bulunduğunu söyleyen Savaşan, “Amacımız Türk halkları ile işbirliğini geliştirmektir” dedi.

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