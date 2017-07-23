Kazalara Davetiye Çıkarıyor

Dörtyol’un girişinde boru döşenmek amacıyla kazılan yol aradan geçen 1 haftalık süreye karşın olduğu gibi duruyor. Konuyla ilgili Yeni Bakış’a şikayetlerini aktaran bölge sakinleri, Gazimağusa-Lefkoşa anayolunun hemen yanı başında köyün girişinde başlatılan su borusu döşeme çalışmaların bir türlü tamamlanmamasının sürücüler açısından büyük tehlike yarattığını vurguladı.“Özellikle akşam karanlığında Dörtyol’a giriş yapmaya çalışan bir süürücü herhangi bir ikaz levhası bulunmaması nedeniyle ya toprakların üzerine çıkacak ya da kazılan çukura düşecek” dedi.Yeni Bakış