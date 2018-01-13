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Kaza yaptı korkup kaçtı

Kaza yaptı korkup kaçtı

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:23
Kaza yaptı korkup kaçtı
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Kaza yaptı korkup kaçtı

Lefkoşa’da Yakın Doğu bulvarı üzerinde bugün saat 07.00 sıralarında, trafik kazası meydana geldi.

Kaza kimliği henüz tespit edilemeyen MA 681 plakalı araç sürücüsünün aşırı süratli ve dikkatsizce fuar kavşağına doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan beton korkuluklara çarparak spor kompleksi içerisinde bulunan ağaca çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan bir kişi yaralanarak kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü olay yerinden ayrıldığından ismi henüz tespit edilemedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak : Havadis 

Son Güncelleme: 13.01.2018 12:26
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