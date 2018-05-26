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KAÜ’den hükümete acil tedbir çağrısı

KAÜ halkın yanında… Okul harçları ve yurt ücretleri TL üzerinden ödenecek…

KAÜ’den hükümete acil tedbir çağrısı

KAÜ halkın yanında… Okul harçları ve yurt ücretleri TL üzerinden ödenecek…

26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:01
KAÜ’den hükümete acil tedbir çağrısı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili  Doç. Dr. Asım Vehbi,  Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve dövizin kademeli yükselişi nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanma karşısında Euro üzerinden ücretlendirilen okul harçlarında ve yurt ücretlerinde TL’ye geçeceklerin duyurdu.

Vehbi yaptığı açıklamada, 2017-2018 akademik yılında, yeni gelen öğrencilere TL ücretlendirmesi yapıldığını ancak eski öğrencilerin eğitim ücretleri ile yurt ücretlerinin Euro üzerinden alındığını, 2018-2019 akademik yılı itibarıyla eski-yeni tüm öğrencilerden, kayıt, aktivite, eğitim ve yurt ücretlerinin TL üzerinden hesaplanmasına karar verildiğini kaydetti. Vehbi, bu uygulamayı yaparken, herhangi bir kur sabitlemesine giderek değil, tamamen öğrencinin lehine olacak şekilde fiyat politikalarının  uygulanacağını belirtti.

Vehbi,  KAÜ Rektörlüğü’nün, dövizdeki tırmanışın sürmesi nedeniyle ailelerin dövizdeki dalgalanmadan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için TL’ye geçişte karar kılındığını kaydetti.

Vehbi, dövizdeki artışın ekonomik yapıyı olumsuz etkilediğini ve dövizde yaşanan iniş-çıkışların harç uygulamalarında etkili olduğu bu süreçte dövizdeki hareketlilik ve yaşanan belirsizlik karşısında öğrenciler ve ailelerinin en az şekilde etkilenmesini sağlamak için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Vehbi açıklamasında, “Ülke ekonomimizin geçtiği bu zor dönemde,  eğitim gören tüm öğrencilerimizin ve ailelerinin  mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için üniversite  olarak ücretlerin TL üzerinden hesaplanması kararını aldık. KAÜ ailesi olarak öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin herhangi bir ekonomik mağduriyet yaşamadan eğitimlerine odaklanması en önemli önceliğimizdir ve onların eğitimlerinin her aşamasında yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vehbi,  bundan sonra meydana gelecek olan artışların TC ve KKTC Merkez Bankasının açıkladığı yıllık TEFE ve TÜFE oranlarında olacağını da sözlerine ekledi.

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Prof. Dr. Özgöker: Gerekli tedbirler ivedilikle alınmalı

Öte yandan, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker de,  Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın “kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda, ülke genelinde birlik olma çağrısı”na destek belirtti.  Özgöker, eğitim harçlarının TL olarak belirlendiğine vurgu yaparak, emlakların  döviz üzerinden olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Özgöker, hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle almasını istedi.  Ev ve işletme sahiplerine de seslenen Özgöker, kiraların bu zor dönemde Türk Lirası üzerinden alınmasını istedi.

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