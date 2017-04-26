Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 15:34

KAÜ BİYOLOJİ LABARATUARI İÇİN İLK ADIMINI ATTI

KAÜ BİYOLOJİ LABARATUARI İÇİN İLK ADIMINI ATTI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
KAÜ BİYOLOJİ LABARATUARI İÇİN İLK ADIMINI ATTI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi bölümü öğrencileri teorik bilgileri uygulama alanlarında gerçekleştirmeye devam ediyor.Biyokimya dersi kapsamında gerçekleştirilen, deney amaçlı yapılan ‘’Klinik Biyokimya’’ laboratuarında öğrenciler birbirleri ile uygulamalı olarak kan reaktifleri çalışmları yaptılar.

Kaü; Anestezi labaratuarının yanında Biyokimya labaratuarına da böylelikle ilk adımını atmış bulundu. Biyoloji labaratuarında öğrenciler ‘’kan transfüzyon’’ üzerinde bilgi tartışması yaparak düşünce alışverişi içersinde, birbirlerinin kanlarını almalarını öğrendiler.Uygulamalı eğitim ile çalışma hayatına önde başlayacaklarını belirten KAÜ anestezi bölümü öğrencileri ‘’İlk adımlarımızı ve ilk deneyimlerimizi okul laboratuarlarımızda gerçekleştiriyoruz çalışmalar bize çok heyecan veriyor.’’Şeklinde duygularını dile getirdiler.

Öğrenciler, bir sonra ki çalışmalarının deney kapsamlı kendi ‘’DNA’larını’’ çıkartacaklarını ve tüplerde saklayarak koruyacaklarını belirttiler.

 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku