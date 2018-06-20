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KAÜ 2. burs sıralama sınavı gerçekleştirildi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2. burs sıralama sınavını bugün gerçekleştirdi.

KAÜ 2. burs sıralama sınavı gerçekleştirildi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2. burs sıralama sınavını bugün gerçekleştirdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:22
KAÜ 2. burs sıralama sınavı gerçekleştirildi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2. burs sıralama sınavını bugün gerçekleştirdi.

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KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sınava giren tüm öğrencilere yüzde 75, sınavdaki başarılarına göre ise yüzde yüze kadar, 7 yıl kesintisiz burs imkanı sunuldu ve bu bursların yurt dışında da geçerli olduğu açıklandı. Sınav sonucunda yüzde yüz burs almaya hak kazanan öğrencilerin, yıllık sadece 2 bin 625 TL ücret ödeyerek eğitim hakkına sahip olabileceği kaydedildi.

KAÜ’nün kardeş üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) yurt dışı kampus imkanlarından faydalanan KAÜ öğrencileri, İngiltere, Moldova, ABD, Sri Lanka, Hong Kong ve Türkiye’deki kampuslarda eğitim fırsatından da yararlanabilecek ve bu çerçevede eğitim alma olanaklarını tüm dünya çapında gerçekleştirebilecek.
 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 18:35
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