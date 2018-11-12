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Katil tutuklu yargılanacak

Gönyeli’de meydana gelen “Taammüden adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Katil tutuklu yargılanacak

Gönyeli’de meydana gelen “Taammüden adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:10
Katil tutuklu yargılanacak

Katil tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Muavini Emirali Gürler olayla ilgili bularuları aktardı. Gürler, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın 31 Ekim’de saat 10.30’da Gönyeli’de Akgünler Sokak’ta ayrıldığı kız arkadaşı olan Gülbahar Ulutan’ı, gündelikçi temizlikçi olarak çalıştığı evde kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 41 santimetre uzunluğundaki copla vücudunun muhtelif yerlerine vurduğunu anlattı. Gürler, zanlının akabinde, ağız uzunluğu 15 santimetre, toplam uzunluğu 28 santimetre olan demirden mamul bıçakla, maktülenin vücudunun muhtelif yerlerine defalarca sokarak öldürdüğünü belirtti. Polis maktüle Gülbahar Ulutan’ın otopsisinde 13 bıçak darbesine bağlı, büyük damar kesisi sonucu öldüğünün belirlendiğini söyledi. Müfettiş Muavini Emirali Gürler, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın 2 Kasım’da Alayköy’de eski bir çiftlik evinde bulunduğunu ve yakalandıktan sonra bıçağı attığı yer ile olay günü giydiği elbiselerin yerini polise gösterdiğini kaydetti. Zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyleyen Gürler, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyledi. 
Polis Müfettiş Muavini  Emirali Gürler, TC vatandaşı olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Çıkrıkçı, “Pişmanlık duyuyorum. Murat Sazak ve İsmail Kılıç’ın olayla alakası yok. Sadece onlarla bağlantıya geçtim” dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
KatilSevgili
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