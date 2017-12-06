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06 Aralık 2017 Çarşamba 16:58

KARPAZ’DA PERMAKÜLTÜR ALANI…

“Doğayı tüketmeden yaşama felsefesi” olarak tanımlanan “permakültür” konusunda Karpaz’da özel alan oluşturuluyor. “Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı” adıyla Kumyalı bölgesinde düzenlenen bölge, Cuma günü törenle açılacak.

KARPAZ'DA PERMAKÜLTÜR ALANI…
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KARPAZ’DA PERMAKÜLTÜR ALANI…

“HASAN TAHSİN KARPAZ PERMAKÜLTÜR ALANI” CUMA GÜNÜ AÇILACAK

“Doğayı tüketmeden yaşama felsefesi” olarak tanımlanan “permakültür” konusunda Karpaz’da özel alan oluşturuluyor. “Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı” adıyla Kumyalı bölgesinde düzenlenen bölge, Cuma günü törenle açılacak.

Turizmci, Araştırmacı-Yazar Zekai Altan’ın açıklamasına gore sözkonusu alanla hedeflenen, çevre örgütleri ile birlikte “doğal ekosistemlerdeki gibi biyolojik çeşitliliğe, denge ve dirence sahip, tarımsal anlamda bereketli ekosistemlere bilinçli biçimde ortam hazırlama ve sürdürme”.


 
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