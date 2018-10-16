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Karikatür davası başladı

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür’ davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak adına avukatlar Tacan Reynar ve Mine Atlı hazır bulundu. Savcı Atıcı, tanık olarak Müfettiş İsa Sevindik’i dinletti.

Karikatür davası başladı

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür’ davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak adına avukatlar Tacan Reynar ve Mine Atlı hazır bulundu. Savcı Atıcı, tanık olarak Müfettiş İsa Sevindik’i dinletti.

16 Ekim 2018 Salı 17:32
Karikatür davası başladı

Karikatür davası başladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür’ davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak adına avukatlar Tacan Reynar ve Mine Atlı hazır bulundu. Savcı Atıcı, tanık olarak Müfettiş İsa Sevindik’i dinletti.
Sevindik, sanıkların 8 Aralık 2017 tarihinde 9. Sayfada yayınlanan karikatürle ilgili olduğunu beyan etti. Müfettiş İsa Sevindik, 8 Aralık 2017 tarihli gazeteyi ve Afrika Yayıncılık LTD. onay belgelerini, mahkemeye emare olarak sundu. Sevindik, TC Büyükelçiliği’nin, karikatürün yayınlanmasının ardından TC Cumhurbaşkanı, TC halkının rencide edildiğine dair şikayette bulunduğunu söyledi. Sevindik, şikayet dilekçesini emare olarak sunmak istedi. Avukat Tacan Reynar, belgenin ibraz edilmesine itiraz etti.  Savcı Atıcı, emarelerin tanıtma yapılmasını talep etti ve belge tanıtma olarak kaydedildi. Müfettiş İsa Sevindik,  bazı vatandaşların polise giderek, yapılan yayının TC Cumhuriyeti’nin ve Türkiye halkını rencide ettiği ve iki halk arasında nefret uyarabileceğinden Afrika Gazetesi’nin aleyhinde şikayette bulunduğunu ve ifadelerinin alındığını anlattı. Sevindik, karikatürü, karikatürist Utku Karsu’ya gösterdiğini anlattı. Sevindik, Karsu’nun konu yayının karikatür değil, fotoşopla oluşturulmuş, resim olduğunu söylediğini mahkemeye aktardı. Sevindik, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Ali Baturay’la görüşüp, bir gazetenin genel yayın yönetmeninin sorumluluklarının ne olduğunu tespit ettiğini mahkemeye aktardı. 
Ali Osman Tabak ve Şener Levent’e yazılı dava tebliğ ettiğini söyleyen Sevindik, iki sanığın da suçlamaları reddettiğini kaydetti. Sevindik, Afrika Gazetesi’nde yayınlanan resmin heykel kısmının Hırvatistan’da bir sergide sergilendiğini ancak işeme kısmı ile Erdoğan’ın fotoğrafının resme sonradan fotoşopla eklendiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Sevindik, resmin yayınlanmasının ardından, TC Cumhurbaşkanının rahatsızlığını dile getirdiğini söyledi. Sevindik, karikatürle ilgili birçok vatandaşın polise başvurduğunu söyledi. Sevindik, Afrika Gazetesi’nin 21 Ocak 2018 tarihinde yaptıkları yayından sonra 22 Ocak’ta büyük tepkiler ve gazeteye saldırılar gerçekleştiğini anımsattı.
Müfettiş İsa Sevindik, “Bu resmin yayınlanması, hakikaten toplumda huzuru bozdu ve iki ülke arasındaki ilişkiyi bozdu” dedi.  Avukat Tacan Reynar, istintakının üç saate yakın süreceğini beyan etti. Yargıç Cenkay İnan, davayı bugün saat 13.30’a erteledi.  Yargıç Cenkay İnan, sanıkların aleyhindeki diğer davaları ise 23 Kasım’a erteledi.

Son Güncelleme: 16.10.2018 17:52
Anahtar Kelimeler:
DavaAVRİKA
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