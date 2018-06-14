Karaman: “Girne’ye sivil toplum sitesi ve kadın sığınma evi kazandıracağız”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ile belediye meclis üyesi adayları, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Girne Şubesi ile Akdeniz Spor Birliği Kadınlar Futbol Takımı’nı ziyaret etti.

Partinin basın bürosundan verilen bilgiye göre, ilk ziyaretini Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ne yapan Karaman, kentte herkesin mutlu bir yaşam sürebilmesi için hazırladıkları çalışmaları anlattı.

Diğer kentlere göre Girne’de daha az sayıda aktif sivil toplum örgütünün bulunduğunu da belirten Karaman, kente “Sivil Toplum Sitesi” kazandıracaklarını açıkladı.

KADIN SIĞINMA EVİ



Ülkede kadına yönelik şiddeti önleyecek kurumsal düzenlemelerin eksik olduğunu söyleyen Karaman, “Koruyucu-önleyici sosyal hizmet” anlayışı çerçevesinde kadına yönelik şiddetin minimize edilmesini sağlamak amacıyla belediye bünyesinde çeşitli programlar düzenleyeceğiz” dedi.Karaman, şiddete maruz kalan kadınların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri bir yaşam ortamına kavuşuncaya kadar geçici olarak barınabilecekleri Kadın Sığınma Evi’ni yürürlüğe koyacaklarını da kaydetti.Birol Karaman ile ekibi, KKTCELL Kadınlar Futbol Ligi’nde Şampiyonluğu alan Akdeniz Spor Birliği Kadınlar Futbol Takımı oyuncuları ile Birlik Başkanı Serhat Deniz’i de ziyaret etti.Karaman, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Şampiyon takımın antrenörü aynı zamanda CTP Belediye Meclis Üyeliği adayı Ümit Aktül de görüşmede hazır bulundu.