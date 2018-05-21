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Karaman, Bellapais’taydı

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, Bellapais sakinleriyle buluştu.

Karaman, Bellapais’taydı

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, Bellapais sakinleriyle buluştu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:09
Karaman, Bellapais’taydı

KARAMAN: “KENTİN DİLİNDEN, HALKIMIZIN KALBİNDEN ANLIYORUZ. GİRNELİ HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ BİZİMLE ALACAK” 

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, Bellapais sakinleriyle buluştu. 
Karaman’a CTP Girne milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros  ile CTP Girne İlçe Yönetimi Kurulu ve Gençlik Örgütü temsilcileri eşlik etti. 
CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Karaman, Bellapais esnafı ve sakinlerinin sorunlarını dinledi. Genç bir adayın Girne yönetimine talip olmasının Girne kenti için umut olduğunu belirten Bellapaislılar, Birol Karaman’a başarılar diledi. 

“ŞEHİR İÇİNE GİRMEDEN LEFKOŞA’YA ULAŞIMI SAĞLAYACAĞIZ”
CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman kısa, orta ve uzun vadeli projelerini aktardığı sohbetlerde yeni Girne’yi el birliği ile inşa edeceklerini söyledi. 

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Kentin en öncelikli sorunlarının başında trafik geldiğini belirten Bellapais sakinleri, Karaman’ın çözüm önerileri hakkında bilgi aldı. Karaman, “Girne’nin doğusundan gelen insanların kent içerisine girmeden Lefkoşa’ya ulaşmalarını sağlayacağız. Bununla ilgili çeşitli alternatifler çalıştık. Halkımızla birlikte karar vereceğiz” dedi. Karaman ayrıca trafik sorununu yüzde 15-20 civarında rahatlatacak bu yolun inşaasının ardından geometrisi bozuk kavşak ve çemberlerin de yeniden ele alınacağını ifade etti. 

“GİRNELİ HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALACAK”
Birol Karaman, mühendislik açısından sorunlu olan tüm noktalara derhal müdahale edeceklerini, kaldırımlar konusunun da ciddi bir sorun olduğunu, engelli yayalar için engelli hattı olduğunu ancak hattın üzerinde elektrik direği bulunduğunu belirterek kentteki anomalileri ortadan kaldırmak için hızlı bir başlangıç yapacaklarını kaydetti. 
Toplu taşımanın yaygınlaştırılması konusuna da bu dönem ciddiyetle eğileceklerini vurgulayan Birol Karaman, kentim yönetimine halkın katılmasını sağlayacak mekanizmaların işletileceğini, kenti ilgilendiren kararları alırken yurttaşların tartışmasını sağlayarak, ortak karar vereceklerini belirtti. 
Karaman, “Kentin dilinden, halkımızın kalbinden anlıyoruz. Girneli hak ettiği hizmetleri bizimle alacak” dedi. 
 

Son Güncelleme: 21.05.2018 17:44
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