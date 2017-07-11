Karadenizlilerden Hükümete Tepki…

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Baki Aygün Dipkarpaz’ın coğrafi olarak merkezlere uzaklığı ve coğrafi nedenlerle yıllardır en çok mağdur ve mahrum olan köylerden birisi olduğunu kaydederek, KKTC’nin hiçbir bölgesinde olmayan kuralların konularak bu köye adeta “sen bizden değilsin” denildiğini kaydetti.

AYGÜN: “DİPKARPAZLILARIN DEVLETİN GÖZÜNDE EŞEK KADAR DEĞERİ YOK”

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Baki Aygün Dipkarpaz’ın coğrafi olarak merkezlere uzaklığı ve coğrafi nedenlerle yıllardır en çok mağdur ve mahrum olan köylerden birisi olduğunu kaydederek, KKTC’nin hiçbir bölgesinde olmayan kuralların konularak bu köye adeta “sen bizden değilsin” denildiğini kaydetti.

Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, Dipkarpaz’da turizm, tarım ve kalkınmadan söz edilemeyeceğini ifade ederek, her şeyin koruma altında olduğu Dipkarpaz’da sadece halkın koruma altında olmadığını ve “Devletin gözünde Dipkarpazlıların eşek kadar değeri olmadığını” savundu.

Hukukun, tüm mazlumlar gibi, sadece Dipkarpazlılara hükmettiğini iddia eden Aygün, denizin içini betonlarla işgal eden, dere yataklarını dolduran, Girne’yi bütünüyle mahveden, ülkeyi açık çöp alanına dönüştüren, haklarında milyonlarca rüşvet iddiaları olanlara ve çocukları ile eş dost akrabalarına devlet mallarını ve imkânlarını peşkeş çekenlere hukukun işlemediğini ifade etti.

İskele Boğazında denizin içi dahil her yerin betonla doldurulduğunu buna rağmen hukukun işletilmediğini savunan Aygün, hükümetin Dipkarpaz’daki bungalovlar için yıkım kararı çıkarmasını eleştirerek, hükümet edenlerin bu boşaltılan yerleri yakınlarına peşkeş çekmek için boşalttığını iddia etti.