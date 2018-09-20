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Kamu-sen Yapılan Zamları Eleştirdi

ATAN: “BİRAZCIK SAĞDUYUNUZ KALDIYSA İSTİFA EDİN”

Kamu-sen Yapılan Zamları Eleştirdi

ATAN: “BİRAZCIK SAĞDUYUNUZ KALDIYSA İSTİFA EDİN”

20 Eylül 2018 Perşembe 12:42
Kamu-sen Yapılan Zamları Eleştirdi

ATAN: “BİRAZCIK SAĞDUYUNUZ KALDIYSA İSTİFA EDİN”

 

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, yapılan zamları eleştirdi.

 

Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Bugüne kadar sendikalar olarak hep düzelir, işler yoluna girer diye sağduyulu davrandık. Şu anki hükümetin artık gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Gitmesi için de elimizden geleni yapacağız”  ifadelerini kullandı.

 

Metin Atan, “Her Bakanlar Kurulu’nda oturup otomatiğe bağlamış gibi zam yapacaksınız, halka zulüm edercesine eziyet çektireceksiniz, fakirleştireceksiniz ve hala o koltuklarda oturacaksınız. Yapamıyorsanız lütfen bırakın gidin. Gelecek olan daha iyi yapacak meselesi de değil” dedi.

 

“BİRAZCIK SAĞDUYUNUZ KALDIYSA İSTİFA EDİN”

 

Hükümeti istifaya çağıran Atan, şöyle devam etti:

 

“Bu artık bizim için son radde. Birazcık sağduyunuz kaldıysa istifa edin. Tufan başkan iyidir demek lüksü yoktur kimsenin. Tufan beye insanların biraz saygısı varsa o da gidiyor. Diğer bakanlara bir şey söylemiyorum çünkü onların seviyeleri, potansiyelleri belli. Bu ülkenin erki olarak çıkıp erdemli bir şekilde istifa etmeniz lazım. Sizi alkışlayacağız gerçekten”

 

Şok eylemlere başlayacaklarını dile getiren Atan, “Şok eylemler demiştik. Artık o eylemlere başlıyoruz. Bu insanların ekmek kavgasıdır. Ülke artık yoksullaştı. Her Bakanlar Kurulu toplantısı halkın zararına gerçekleşiyor. Sermayeye mi hizmet ediyorsunuz?” dedi.

 

Atan sözlerini şöyle devam etti:

 

“Son kez Başbakana sesleniyorum. Size kalan birazcık saygımızı yitirmeden gidin. Artık yeter. Bu vatandaşa halka çektirdiğiniz zulüm yeter. Sağlık’ta Kaos. Eğitimde Kaos. Bütçede Kaos. Bütçede para yok deniyor bu tarafta farklı şeyler duyuyoruz. İyi bir şey yapamayacaksanız niye oturuyorsunuz. İnsanların intihar etmesini mi bekliyorsunuz. Türkiye’den bile 2 ayda randevu aldınız. Film orada koptu zaten. Benim ülkemin başbakanı otobüsle gidecek oraya. Bizim itibarımız Türkiye nezdinde de sıfır oldu. Kendi ülkemizde yabancı olduk. Bunu hissettiriyorlar bize”

 

 

Son Güncelleme: 20.09.2018 15:47
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