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Kamu-Sen: “Kamu Hizmeti Komisyonu Binasında Limitin 5 Katı Radyasyon Var”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Mehmet Özkardaş, yaptırdıkları radyasyon ölçümlerine göre normal limitlerin 5 kat üstünde radyasyon olduğunu savunduğu Kamu Hizmeti Komisyonu binasının durumuna dikkat çekmek amacıyla, yarın sabah saat 10.00’da bina önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Kamu-Sen: “Kamu Hizmeti Komisyonu Binasında Limitin 5 Katı Radyasyon Var”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Mehmet Özkardaş, yaptırdıkları radyasyon ölçümlerine göre normal limitlerin 5 kat üstünde radyasyon olduğunu savunduğu Kamu Hizmeti Komisyonu binasının durumuna dikkat çekmek amacıyla, yarın sabah saat 10.00’da bina önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

17 Aralık 2014 Çarşamba 17:04
Kamu-Sen: “Kamu Hizmeti Komisyonu Binasında Limitin 5 Katı Radyasyon Var”
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Mehmet Özkardaş, yaptırdıkları radyasyon ölçümlerine göre normal limitlerin 5 kat üstünde radyasyon olduğunu savunduğu Kamu Hizmeti Komisyonu binasının durumuna dikkat çekmek amacıyla, yarın sabah saat 10.00’da bina önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Özkardaş yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz gün Kamu Hizmeti Komisyonu’ndaki sınav sorularının basıldığı odada yaptırdıkları radyasyon ölçümünde, normal üst limit 2’yken odadaki radyasyon oranının 9,7 çıktığını belirterek, radyasyon oranın limitlerin 5 kat üzerinde olduğuna işaret etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nda çalışan ve sınav sorularının basılma, okunma süresince hiç dışarıya çıkamayan çalışanların kanser olma riskiyle karşı karşıya olduklarını savunan Özkardaş, “Zaten bu bina ev için tasarlanmış ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun görevlerini yerine getirmesine uygun bir yapı değildir” dedi.

Özkardaş, yağmur sularının çatıdan odalara dolduğunu, elektrik kablo ve prizlerinin sular içinde kaldığını da belirterek, komisyonun daha uygun bir binaya taşınması için Başbakan Yardımcılığı’ndaki 4. ve 5. katın komisyona tahsis edildiğini ancak tadilat için gereken 130 bin liranın Maliye Bakanlığı’nca verilmediğini savundu.

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Mehmet ÖzkardaşYaptırdıkları Radyasyon ölçümlerine Göre Normal Limitlerin 5 Kat üstünde Radyasyon Olduğunu Savunduğu Kamu Hizmeti Komisyonu Binasının Durumuna Dikkat çekmek AmacıylaYarın Sabah
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