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20 Şubat 2017 Pazartesi 10:40

Kalplerde Yaşayacak

Kalplerde Yaşayacak
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Kalplerde Yaşayacak
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun ilk haber spikeri Mustafa Akalın uğurlandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun ilk haber spikeri olan Mustafa Akalın, 85 yaşında veda etti. Elde edilen bilgilere göre Akalın, bir süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görmekteydi. Uzun yıllar Türk Sanat Müziği Bölümü Müdürlüğü yapan Akalın, saygınlığı ile toplumda örnek bir kişiydi. Katılımın yoğun olduğu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Akalın’ın cenazesi dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Diyalog

 
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