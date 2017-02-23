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23 Şubat 2017 Perşembe 16:25

Kaçak Malzeme Mardo’ya Geldi

Kaçak Malzeme Mardo'ya Geldi
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Kaçak Malzeme Mardo’ya Geldi
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda 2 bin kilo kaçak dondurma yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Polis Mustafa Korkmazhan’ı tutukladı

Narkotik ekipleri dün Beyarmudu’nda kaçakçılığa yönelik operasyon düzenledi.

Beyarmudu’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği sırada tespit edilerek polis ekiplerinin takibe aldığı ML 544 plakalı araçta yaklaşık 2 bin kilo dondurma yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Polis araç sürücüsü Beyarmudu sakini Mustafa Korkmazhan’ı tutukladı.

Dondurma yapımında kullanılan esans, çikolata gibi çok sayıdaki malzeme müsadere edilmek üzere Gümrük Dairesi memurlarına teslim edilirken, Korkmazhan’ın “1’inci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlaması ile bu gün Askeri Mahkeme’ye çıkarılması bekleniyor.



Korkmazhan: Malzemeleri Mardo ya getirdim

Edinilen bilgiye göre Narkotik ekipleri tarafından tespit edilen ML 544 plakalı araç bir süre polis tarafından takibe alındı. Korkmazhan daha öncede kaçakçılık yaptığı bilgisi üzerine polis tarafından izleniyordu. Polise gönüllü ifade veren Mustafa Korkmazhan KKTC’ye kaçak geçirdiği dondurma malzemelerini Dağ yolunda faaliyet gösteren ve dondurma üretimi yapan Mardo isimli işletmeye getirdiğini itiraf etti. Korkmazhan’in getirdiği ve işletmeye indireceği sırada el konulan malzemeler Gümrük Dairesi memurlarına verilmek üzere Dörtyol Polis Karakolu’na teslim edildi.


Havadis


 
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