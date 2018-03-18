K-PET Futbol Liğlerinde Oynanan Karşılaşmalar

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 23. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Süper ligin 23. Haftası Pazar gün oynanan üç karşılaşma ile devam etti. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke’nin konuğu Gençler Birliği oldu. İlk yarısı Lefke takımını 1-0 üstünlüğünde biten karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip farka gitti. Maçın ikinci yarısında üç gol daha bulan Lefke sahadan 4-0’lık net bir skorla sahadan ayrıldı.

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy ile Yalova kozlarını paylaştı. Karşılıklı ataklarla başlayan maçın ilk golünü ev sahibi ekip buldu skor avantajını eline geçiren Ozanköy ikinci golü de bularak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının ilk bölümünde ev sahibi ekip maçın neticesini ortaya çıkartan golü kaydederek karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak çok önemli bir galibiyete imza koydu.

Günün en gollü karşılaşması Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynandı. Yeni Boğaziçi ile Binatlı mücadelesinin ilk yarısı misafir ekibin 2-0 üstünlüğünde biten maçın ikinci yarısı tam bir gol düellosu şeklinde geçti. Yeni Boğaziçi’nin iki golüne Binatlı üç golle karşılık verince karşılaşma Binatlı takımın 5-2 üstünlüğünde tamamlanmış oldu.

23. Haftanın kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı 18:15’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova ile Türk Ocağı karşı karşıya gelecek.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

YENİ BOĞAZİÇİ - BİNATLI 2-5

OZANKÖY – YALOVA 3-0

LEFKE - GENÇLER BİRLİĞİ 4-0



K-Pet 1. Lig

KAYA MEHMETÇİK - HAMİTKÖY 1-0

B BAĞCIL – GİRNE H E 2-4

LAPTA - GÖÇMENKÖY 4-1

MORMENEKŞE - GÖRNEÇ 3-1

ÇANAKKALE - GÖNYELİ 1-0