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29 Kasım 2017 Çarşamba 12:51

JAGUAR'IN İLK KOMPAKT SUV'U OLAN YENİ JAGUAR E-PACE!

JAGUAR'IN İLK KOMPAKT SUV'U OLAN YENİ JAGUAR E-PACE!
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 JAGUAR'IN İLK KOMPAKT SUV'U OLAN YENİ JAGUAR E-PACE!

Başarılı tasarım hatlarıyla sınıfına yeni bir soluk getirecek olan E-Pace Kuzey Kıbrıs yolculuğuna başlıyor.

Jaguar ve Land Rover distribütörlüğünü KKTC’de uzun yıllardır başarıyla sürdüren Borusan Oto Kıbrıs, “2017 Dünya’da Yılın Otomobili” ödüllü F-Pace’in bebeği olarak aileye katılan E-Pace’in siparişlerini almaya başladı. Aralık ayında Borusan Oto Kıbrıs showroomunda görebileceğimiz Yeni Jaguar E-Pace uygun fiyatı ve kullanışlılığı ile rakiplerine fırsat tanımayacak gibi görünüyor.

E-Pace, Jaguar’ın en çok satılacak modeli olmaya hazır gibi, buna zemin hazırlayansa; tasarım ve dinamizmi. Çevik bir SUV olan E-Pace,  ince LED farları ve LED arka stop lambaları ile etkileyici bir duruşla dikkat çekiyor. Şıklığı korumak ve güvenliği arttırmak için Jaguar’a özgü Gündüz Farları ve Hareketli Yön Göstergeleriyle Matrix LED farlarını tercih edebileceğiniz bu yeni model X-Type’dan bu yana çelik gövdeli, enlemesine motorlu ve önden çekişli ilk Jaguar. Önden çekişli versiyonu, 150 bg gücündeki 2.0 litrelik dizel motor ve altı ileri manuel şanzımanla beraber sunuluyor. 180 bg gücündeki 2.0 litrelik dizel motor ise önden çekiş veya dört tekerlekten çekişin yanında, manuel veya dokuz ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca 250 ve 300 bg ile 2.0 litrelik benzin seçenekleri de bulunuyor.

Sürücü odaklı iç tasarımı, kaliteli malzemeler ve çağdaş tasarımla harmanlanarak sürüş heyecanına odaklanmayı sağlıyor. Sürücüyü çevreleyen kokpitte tüm tuşlar ve kadranlar kolay erişilebilecek şekilde yerleştirildiği için sürüşü daha güvenli kılıyor. En son teknoloji özellikler arasında 10 inç tablet stilinde Dokunmatik Ekran’ı içeren Touch Pro bilgi eğlence sistemi var. Geniş torpido gözü temel eşyaları rahatlıkla kullanmaya elverişli.

Borusan Oto Kıbrıs güvencesiyle temin edilebilen Jaguar’ın yepyeni modeli E-Pace’i uygun fiyatıyla şimdiden sipariş edebilirsiniz.

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