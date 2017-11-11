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11 Kasım 2017 Cumartesi 12:08

İYİLİK GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERDEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteklediği iyilik gönüllüsü gençler Yenierenköy’de sokak hayvanları için suluk ve yemlik yerleştirerek, mama bıraktı.

İYİLİK GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERDEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA
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İYİLİK GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERDEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteklediği iyilik gönüllüsü gençler Yenierenköy’de sokak hayvanları için suluk ve yemlik yerleştirerek, mama bıraktı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, gençler ayrıca belirledikleri ihtiyaçlı ailelere Vakıflar İdaresi’nin sağladığı gıdaları dağıttı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, gençlerin zamanlarını verimli işlerle geçirmelerinin ve iyiliği öğrenerek yaymalarının güzel bir faaliyet olduğunu belirterek, vakıf kültürünün toplumda yayılmasıyla iyiliğin ve huzurun artacağını kaydetti.

Benter, gençlerin; iyi ve kaliteli eğitim almalarına, sosyal gelişimlerine yönelik çeşitli iyilik projelerine ve vakıf ruhunu yayma faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini kaydetti.


 
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