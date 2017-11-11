İYİLİK GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERDEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA



Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, gençler ayrıca belirledikleri ihtiyaçlı ailelere Vakıflar İdaresi’nin sağladığı gıdaları dağıttı.Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, gençlerin zamanlarını verimli işlerle geçirmelerinin ve iyiliği öğrenerek yaymalarının güzel bir faaliyet olduğunu belirterek, vakıf kültürünün toplumda yayılmasıyla iyiliğin ve huzurun artacağını kaydetti.Benter, gençlerin; iyi ve kaliteli eğitim almalarına, sosyal gelişimlerine yönelik çeşitli iyilik projelerine ve vakıf ruhunu yayma faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini kaydetti.